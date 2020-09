Elección del TC: más observaciones que consensos en la propuesta de reglamento de Comisión Especial

Más de tres horas duró la sesión de la Comisión Especial del Congreso cargo del concurso público para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC). El reglamento que propuso esta comisión, dirigida por el acciopopulista Rolando Ruiz, tuvo varias observaciones por los congresistas de las diferentes bancadas.

En cuanto al artículo de principios, el vocero de Fuerza Popular (FP), Diethell Columbus, señaló que el inciso f (sobre la probidad y ética de los candidatos a magistrados) no se regía a la ley que establece el concurso público para el Tribunal Constitucional. Columbus sostuvo que una reglamento no puede ir contra la norma.

La República le consultó por qué, pues la ley menciona que los candidatos al tribunal deben tener solvencia moral. ¿Eso no contaría? "No es eso. Es que el reglamento incorpora un principio extra ley y eso no se puede. El reglamento no puede ir por encima de la ley, pero además, en el desarrollo del reglamento ya está como criterio de evaluación y está perfecto, pero modificar la ley así no es correcto”, respondió el portavoz de FP.

Respecto al artículo 13.3 referido a la solvencia e idoneidad moral, Columbus planteó que la CE solicite información al Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial (PJ) sobre las denuncias o procesos que afronten los aspirantes. Estas instituciones tendrían que facilitar esos reportes en 48 horas como máximo.

En tanto, el congresista de Somos Perú, Jorge Pérez, protestó contra los comentarios que sostienen que este Congreso no debe elegir a los nuevos integrantes del TC.

“Cualquier intento de dilatación debe ser denunciado. Los magistrados ya están fuera. Los cálculos políticos y legales de algunas personas tienen que quedar relegadas”, expresó.

Pérez criticó que el reglamento exija a los postulantes a tener estudios de maestría y doctorado culminados o acreditados en universidades licenciadas por Sunedu. Además, señaló que analizar la trayectoria personal de los juristas “no es evaluable desde una perspectiva objetiva”.

Mientras que la vocera alterna del Frepap, María Cristina Retamozo, opinó que es importante que, mediante el reglamento, se pueda saber si los candidatos han tenido relaciones con empresas consorciadas que actualmente están investigadas por el caso Lava Jato.

No obstante, Retamozo planteó que el examen oral y las respuestas de los postulantes deben ser públicas.

Por su parte, el congresista del Partido Morado (PM), Gino Costa, planteó que la Comisión Especial convoque a la Defensoría del Pueblo y a Servir para recibir orientación, en base a la experiencia que tienen estas instituciones en el concurso público para elegir a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). “Mejor consultamos a quien tiene una experiencia buena en eso”, sostuvo.

La vocera alterna del Frente Amplio (FA), Rocío Silva Santisteban, recomendó que en la evaluación debe tener más peso el currículo del aspirante que la entrevista personal.

En esa línea, los congresistas de Alianza Para el Progreso (APP), Tania Rodas, y de Unión por el Perú (UPP), José Vega, consideraron que no debe haber evaluación de conocimientos para los abogados que postulen al TC. “A mi criterio debemos sacar eso y solamente evaluar la meritocracia y la entrevista personal”, dijo Rodas.

Costa también observó que sean los parlamentarios quienes evalúen los conocimientos jurídicos de los letrados que concursen para integrar el TC.

Luego de escuchar ello, el presidente de la Comisión Especial (CE), Rolando Ruiz, dijo que hasta el viernes 11 de setiembre los legisladores podrán enviar sus sugerencias. De esta forma, para la próxima semana habrá un nuevo texto. Y será votado el miércoles 16.

Propuesta de reglamento de la Comisión Especial