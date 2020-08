Merino advierte a Vizcarra: Si ley de devolución de ONP es observada, iremos por la insistencia

El presidente del Congreso, Manuel Merino, ha señalado que, en caso de que el Ejecutivo observe la Ley de devolución de aportes a la ONP, el Parlamento irá por la vía de la aprobación por insistencia.

“Si es necesario, y la ley podrá ser observada, nosotros tenemos que ir a la insistencia. Seguramente la llevarán al Tribunal Constitucional. Yo creo que le estamos demostrando al señor presidente, a los altos funcionarios, que tenemos que reordenar el país, administrar mejor el país”, declaró.

No obstante, Merino de Lama precisó que tomarán en cuenta la postura del Ejecutivo, ya que pueden incluir otras opciones. “Habría que esperar cuál es la observación que hace el Ejecutivo. Quizás en esa observación da alternativa y que podrían ser recogidas por el Ejecutivo”, expresó.

Expresó, además, que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) debe contar con un registro de la cantidad de ciudadanos que han aportado y dejado de aportar, así como de aquellos que están en el límite para no continuar los pagos. Por ello, indicó que el Estado debe dar una respuesta concreta sobre la devolución del dinero.

“Por derecho el Estado tiene que hallar una fórmula. No puede salir a decir: ‘no hay plata’, tiene que encontrar la fórmula. Es inconsecuente decir (que) no hay plata para darle a estas personas que aportaron, a las que les hicieron los descuentos y que nunca recibieron absolutamente nada. (...) Que el Estado simplemente diga no hay plata, hacer perro muerto, eso no puede ser”, dijo.

Merino enfatizó que “el Congreso ha respondido a la necesidad y compromiso que debe tener el Estado con los trabajadores del Perú” y aseguró que entre el Ejecutivo y el Parlamento no existe ningún enfrentamiento.

“Al contrario, si ustedes ven la aprobación del retiro de fondos de las AFPs, una devolución que permitió inyectar en todos los peruanos más de veinte mil millones de soles, han cobrado la plata de sus ahorros, no es plata del Estado; la normatividad que hemos venido dando está en esa línea, aquí no hay ningún enfrentamiento”, puntualizó.

Postura del Ejecutivo

El premier Walter Martos ha dado a conocer que la postura del Ejecutivo es la de observar esta disposición. “Como Gobierno tenemos que observar la norma que no solo trae desequilibrio, sino también vulnera las normas básicas de constitucionalidad y trae un perjuicio no solo a este gabinete, sino a los próximos”, declaró en RPP.

De igual modo, la ministra de Justicia, Ana Neyra, señaló que si el Congreso decide aprobar la ley por insistencia, se verán precisados a presentar “una demanda de inconstitucionalidad” ante el Tribunal Constitucional.

Por su parte, el presidente Martín Vizcarra indicó durante la primera sesión del Acuerdo Nacional que espera que se planteen opciones que puedan ser cumplidas con el presupuesto del Estado.

“Espero que en este foro podamos encontrar alternativas viables, acordes con las capacidades presupuestales del Estado que permitan atender las justas demandas de los pensionistas que merecen un trato más justo y digno”, subrayó el mandatario.

