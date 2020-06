Paridad y alternancia a punto de aprobarse en comisión del Congreso

Después de varios intentos, congresistas de la Comisión de Constitución del Parlamento están a punto de aprobar hoy la reforma política para que haya paridad y alternancia de hombres y mujeres en las listas de candidatos al Poder Legislativo y otras entidades del Estado. Esta reforma se atascó en idas y vueltas que motivaron roces con el Gobierno, pero legisladores de este grupo consultados por La República ratificaron su aprobación.

La semana pasada, la controversia mayor estuvo en que el predictamen propuesto por Omar Chehade, presidente de la comisión, incluía la eliminación del voto preferencial. Esto porque antes, congresistas del Frepap, Somos Perú y el Partido Morado había advertido que el sufragio preferencial quita efecto a la paridad y la alternancia: permite la elección desproporcional de hombres y afecta la representación política de la mujer.

Como se sabe, a fines de mayo esta comisión había aprobado suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), por la pandemia. Estas primarias, parte de la reforma política que planteó el Gobierno, haría que los ciudadanos definan quiénes integrarán las listas de los partidos de candidatos al Congreso y evitaría que cúpulas de las organizaciones impongan favoritismos contrarios a la ciudadanía.

Ahora que no habrá elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, los ciudadanos ya no tienen esta capacidad de influir en la oferta política. Por tanto, la semana pasada, algunos congresistas advirtieron que eliminar el voto preferencial le quitaría aún más a los ciudadanos capacidad de influir en la elección de congresistas.

Por estas controversias, parlamentarios de APP y Acción Popular propusieron separar las votaciones: hacer una para paridad y alternancia y otra sobre el sufragio preferencial.

Al hacer esto, se aprobaría la reforma de paridad y alternancia, según la posición de la mayoría de integrantes de la Comisión de Constitución, consultados por La República.

La propuesta actual busca establecer la paridad y alternancia para las postulaciones al Congreso, plancha presidencial, Parlamento Andino, consejos regionales, regidores, y la paridad para las directivas de los partidos. El voto preferencial sería decisión aparte.

“Se va a votar las dos cosas. Creo que tres semanas se ha debatido. Entonces simplemente se pondrá a votación las dos cosas. Entiendo que el tema de la paridad y alternancia hay una mayoría sólida. Eso es lo que se va a aprobar seguramente, espero. El tema de voto preferencial está dividido, entonces la mayoría mandará”, dijo Chehade.

Carlos Almerí (Podemos Perú) no nos contestó, pero en la sesión anterior se mostró en contra de la paridad y alternancia para el 2021 y de que se elimine el voto preferencial.

Su compañero de bancada, Robinson Gupioc, comentó que quisiera más debate porque se cuestiona el uso el término género en la propuesta. Además, considera que no hay condiciones favorables a la ciudadanía para que se ponga fin el sufragio preferencial.

“No debería eliminarse voto preferencial para esta elección dadas las condiciones”, dijo.

El acciopoulista Freddy Llaulli expresó su apoyo solo a la paridad y alternancia.

“En la comisión de constitución la mayoría estamos de acuerdo con la paridad y alternancia, y no se aprobó ese día por el tema de la eliminación del voto preferencial, el cual fue debatido ampliamente para no eliminar el voto preferencial. No estoy de acuerdo que se elimine el voto preferencial si no hay elecciones primarias”, comentó.

Luis Roel, también de AP, expresó su preocupación por consecuencias negativas de eliminar el voto preferencia ahora que no habrá PASO en el 2021. “Tiene un efecto contrario a la reforma política. Lejos de democratizar los partidos se va a generar que los candidatos se elijan en procesos internos partidarios en donde la participación ciudadana es nula. Ello solo va a fortalecer los caudillismos partidarios. Está mal”, dijo.

Su correligionaria Leslye Lazo, en cambio, respalda ambas reformas. “Estoy de acuerdo con el predictamen que establece la paridad y alternancia; solo la fórmula presidencial debería mantenerse que los candidatos a vicepresidentes sean de sexos opuestos. También estoy de acuerdo en el extremo de la eliminación del voto preferencial”, dijo.

Carmen Omonte y Luis Valdez, de APP, no contestaron nuestras consultas pero en la comisión se mostraron a favor de la paridad y alternancia y de debatir más las modificaciones sobre el voto preferencial porque consideraban aún temas por reolver.

Diethell Columbus (Fuerza Popular) adujo que no le molestaba adelantar la paridad y alternancia para las elecciones del 2021, porque esto “ya estaba legislado”. Se refería a que el Congreso anterior aprobó esta reforma, aunque sería progresiva hasta cumplirse en el 2035. Pero advirtió que debe darse sin voto preferencial. “Si haces paridad y alternancia sin eliminar el voto preferencial es una falacia”, dijo el fujimorista.

Su colega Martha Chávez, en cambio, cuestionó la paridad y alternancia en la comisión.

Jim Mamani (UPP) adujo estar de acuerdo con la paridad y alternancia, pero no la eliminación del voto preferencial, aunque si se votan juntas respaldar que apoyar todo.

“El voto preferencial es un mecanismo que empodera. Apoyaría su eliminación solo si es exigencia de otras bancadas para por fin aprobar la paridad y alternancia”, alegó.

Su compañero de UPP Rubén Ramos consideró que no hay condiciones para aprobar ambas reformas. “Yo voy a votar en contra de la paridad, no por machismo sino porque no se respetaría el voto popular sino que se quiere imponer la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Eliminar el voto preferencial tampoco, falta reformar los partidos”, dijo.

María Cristina Retamozo (Frepap) ratifica que su bancada apoya ambas reformas. “Hemos presentado proyectos de paridad y alternancia. Estamos de acuerdo. Sobre eliminar el voto preferencial, los partidos deben preparar sus mejores cuadros”, anotó.

Guillermo Aliaga (Somos Perú) dijo estar “completamente de acuerdo” con el predictamen de Constitución, aunque no ahondó sobre el fin del sufragio preferencial.

Su copartidario Rennán Espinoza confirmó su apoyo a la paridad y alternancia pero advirtió: “para que se logre la paridad en la representación se tiene que eliminar el voto preferencial. Solo así se cumplirá el objetivo de fondo. Si no, sería lo mismo de siempre”.

Gino Costa (Partido Morado) ratificó su apoyo al dictamen. “Apoyamos paridad y alternancia y estamos dispuestos a sacrificar el voto preferencial en la idea de que con la participación de la ONPE las internas que haya en los partidos pudieran ser más favorables al ciudadano y de que la suspensión de las PASO solo es para el 2021”, dijo.

Mirtha Vásquez Chuquilin (Frente Amplio) confirmó su apoyo al predictamen.

“Apoyamos la propuesta de paridad y alternancia inclusive la que incorpora eliminación del voto preferencial. Sin embargo, si hay más consenso por la primera propuesta, sin incorporar voto preferencial, votaremos por esta para no arriesgar perder el avance en paridad y alternancia. Sobre eliminar el voto preferencial, estamos de acuerdo, pero podemos luchar esa eliminación cuando se debata democracia interna de partidos”, dijo.

