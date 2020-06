Congreso: Cancillería tomará acciones para hacer respetar la soberanía nacional

La Cancillería de la República se comprometió a tomar acciones de acuerdo a su competencia para hacer respetar la soberanía del Perú y la Convención de Viena, referida a las relaciones diplomáticas, según informó el Congreso.

Esta decisión se tomó tras la reunión que sostuvieron el ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Meza-Cuadra, con el presidente del Parlamento, Manuel Merino de Lama, y el vicepresidente Guillermo Aliaga este domingo.

Este diálogo se concretó por la carta enviada de los embajadores de Canadá, Australia, Francia y Colombia al Legislativo en el que mostraron su preocupación por la promulgación de la Ley Ley 31018, que suspende el cobro de peajes a nivel nacional durante el estado de emergencia nacional por el nuevo coronavirus.

El área de comunicaciones del Congreso resaltó el inciso 2) del artículo 41 de la Convención de Viena (1961), en la que se establece que “todos los asuntos oficiales de que la misión esté encargada por el Estado acreditante han de ser tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor por conducto de él, o con el Ministerio que se haya convenido”.

La reunión concluyó con el compromiso del canciller, Meza-Cuadra, en tomar acciones de acuerdo a su competencia para hacer respetar la soberanía nacional y el Convenio de Viena referido a las relaciones Diplomáticas. pic.twitter.com/8JKnx8EVEJ — Congreso del Perú (@congresoperu) June 7, 2020

Por su parte, el parlamentario Rennán Espinoza, vocero de la bancada de Somos Perú, calificó de “actitud intervencionista” de los representantes de los países, agregando que el tema en discusión está pendiente de se resulto en el Tribunal Constitucional, luego que el Poder Ejecutivo presentara un recurso en contra po considerarla inconstitucional.

“Yo no entiendo el afán de que los embajadores interfieran en una decisión que está por verse en el Tribunal Constitucional. “(...) Seguramente están viendo muchos intereses perjudicados porque sino no me explico cómo en lugar de preocuparse por su país, interfieren en una decisión que nos corresponde discutir a los peruanos", sostuvo en diálogo con La República.

Embajadores: “Confiamos en que el Congreso quede abierto a nuestras posiciones”

El viernes 5 de junio, los embajadores de Canadá, Colombia, Francia y Australia le enviaron una carta a Manuel Merino, presidente del Parlamento, señalando que la norma que suspende el cobro de peajes “vulnera la estabilidad jurídica para invertir en el Perú".

“Debemos expresar nuestra profunda preocupación ante medidas como las previstas en la Ley N° 31.18, que vulneran seriamente la estabilidad y seguridad jurídica y contractual. También, comprometen peligrosamente las inversiones privadas tan importantes y necesarias como el actual en el que el Perú requiere tener decididamente los impactos económicos de la pandemia del COVID-19”, se lee en el documento.

Los representantes de estos países en el Perú señalan que existe la incertidumbre frente al término de la cuarentena, considerando que el impacto financiero es incalculable. Cabe resaltar que diversas empresas concesionarias de la red vial nacional del Perú provienen de Canadá, Colombia, Francia y Australia.

