Riesgo de retroceso en reforma sobre democracia interna

En la Comisión de Constitución ayer quedó clara la intención de volver al sistema de elección de listas de candidatos mediante las cúpulas partidarias, bajo el sistema de delegados, lo cual representaría el retorno a un mecanismo que había sido eliminado por el anterior Congreso.

El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade (APP), invitó para la sesión de ayer al abogado Jaime Delgado Silva, personaje cercano al fujimorismo, quien defendió la elección vía delegados, bajo la lógica de la libertad de los partidos para definir sus listas.

“Los partidos deben determinar con libertad las formas de organización y de participación”, apuntó. En otro momento, cuestionó los avances nornativos que regulan el sistema de partidos, al señalar “a nadie se le ocurre, en la ley de sociedades, decir cómo se constituye un directorio”.

Esta posición fue respaldada por la parlamentaria fujimorista Martha Chávez, quien habló de un intento de “estatizar” los partidos. Por tal motivo, se opuso a la propuesta para que las entidades electorales participen en la organización y fiscalización de las elecciones internas de los partidos.

En cambio, Gino Costa, del Partido Morado, descartó que exista un intento de “estatizar” los partidos y defendió la participación de los organismos electorales, para fortalecer la transparencia en los partidos.

Hasta el momento, solo cuatro bancadas del Congreso se han pronunciado claramente en favor de fortalecer la democracia interna, mediante el sistema de elección de un militante, un voto para el 2021. Se trata del Frepap, UPP, el Partido Morado y el Frente Amplio.

Fuerza Popular tiene una defensa cerrada en favor de la elección de los candidatos con delegados, lo mismo que Somos Perú. Alianza Para el Progreso, si bien no toma una decisión institucional, desde la Comisión de Constitución no oculta su simpatía por la elección vía delegados. Acción Popular y Podemos no tienen una postura clara.

Fernando Tuesta apuntó ayer que para evitar poner en riesgo a la población ante la pandemia, lo recomendable son las elecciones internas a través del voto electrónico no presencial.

Percy Medina, de IDEA Inernacional, manifestó que la elección por delegados es inviable, pues los militantes se expondrían al riesgo de contagio en las posibles asambleas.

Hoy dictaminan norma sobre los penales

- La presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, Leslye Lazo, adelantó que hoy tendrían listo el dictamen de la norma que atenderá el problema de la emergencia sanitaria en los penales. El objetivo, según dijo, es tener listo el texto para su aprobación en el Pleno programado para este jueves.