“Las comunidades indígenas no tienen agua, jabón, alimentos, ni medicamentos”

¿Cuál es la situación de las comunidades indígenas frente a la epidemia del Covid-19?

Existen carencias, miedo e incertidumbre en las comunidades. No tienen información completa sobre las medidas que se están tomando y temen porque sus establecimientos de salud- en los lugares que hay- son deficientes. Por ello, sus líderes nos han expresado, por distintos medios de comunicación, las dificultades que están atravesando porque no tienen agua, jabón, ni alimentos y el aumento de los contagios en ciertos distritos ha generado mucho temor.

¿Cuál es el motivo por el que la Defensoría del Pueblo exige que se restrinja el ingreso hacia estas comunidades?

Que la enfermedad del Covid-19 no vaya desde las ciudades hacia sus territorios. En este escenario, es importante que se respete su decisión de cerrar las vías de entrada a sus comunidades porque así se evitaría tener contacto directo con sus integrantes y se bajaría sustancialmente el peligro de contagio. Las coordinaciones que se realicen con sus representantes deben ser con todas las medidas de bioseguridad sanitaria.

¿Quiénes han ingresado a estas comunidades y en qué condiciones?

Principalmente, funcionarios municipales para entregar alimentos. Hemos recibido denuncias contra los que incumplieron los protocolos de bioseguridad. También hemos conocido casos de personal de empresas que debieron realizar mantenimiento de infraestructuras, en medio de un contexto de rechazo al ingreso y de mucha preocupación por temor al contagio. En estas situaciones se ha optado por el diálogo entre los líderes comunales y las empresas para resolver las condiciones adecuadas de los ingresos.

¿Han tomado alguna medida?

En Loreto, en la municipalidad de Trompeteros hemos pedido que el Ministerio Público investigue a este municipio ante el presunto incumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria durante la entrega de las canastas de alimentos que se efectuaron, además, sin la coordinación con las autoridades comunales.

¿Las comunidades cuentan con material de protección e insumos médicos?

En el 2015, la Defensoría del Pueblo alertó de la dramática situación de los establecimientos de salud que atienden a las poblaciones de la Amazonía. Son las personas más vulnerables del país porque no tienen medicinas ni puestos de salud cercanos. A veces están a horas o días de un centro médico. Esta situación no ha cambiado. Las comunidades no cuentan con medicamentos o insumos médicos como el oxígeno. Por eso, las medidas de contención deben ser extremas y bastante eficientes para evitar al máximo el contagio. Es lo que venimos solicitando desde marzo, pero aún no existe una pauta clara al respecto por parte del Estado.

¿Cuál es el estado de las personas más vulnerables?

Las mujeres indígenas embarazadas están especialmente afectadas por la pandemia. Las promotoras de salud son claves para ayudarlas y el servicio de salud debe hacer su máximo esfuerzo por no desatenderlas. Tengamos presente que la Amazonía es el lugar con mayor índice de embarazo adolescente y las agresiones sexuales a las niñas y adolescentes suelen agravarse en tiempos de crisis. También tenemos que estar alertas a esta problemática. En el caso de los ancianos, deben ser protegidos dentro de la misma comunidad.

¿El gobierno central ha desatendido a las comunidades nativas frente a la epidemia?

Históricamente el Estado tiene una deuda muy grande con las comunidades nativas. Los índices de pobreza, la desigualdad en el acceso a la educación, a la salud y al trabajo remunerado ya eran un problema grave antes de la pandemia. Lamentablemente, el actual gobierno no tiene las capacidades suficientes para proteger de manera efectiva a las comunidades más alejadas, pero no podemos dejar de lado la obligación de protegerlas. Hay un esfuerzo importante de varias autoridades, pero los resultados son tenues o en el mejor de los casos aún moderados.

¿Han tenido respuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para que nombren a un representante y así crear un puente de comunicación directa con las comunidades nativas?

Son públicos los cuestionamientos y los pedidos de las organizaciones indígenas ante la falta de espacios donde puedan contribuir con las decisiones de alto nivel en el contexto de la pandemia. Desde la Defensoría del Pueblo vamos a insistir con nuestro pedido para que la PCM designe a un funcionario de alto nivel que sirva de puente de comunicación entre las organizaciones indígenas y los ministros.