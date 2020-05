Keiko Fujimori anuncia que se someterá a una prueba molecular tras salir de prisión

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció este lunes que, tras salir de prisión, se someterá a una prueba molecular para descartar el nuevo coronavirus (COVID-19).

A través de su cuenta de Facebook, la excandidata presidencial sostuvo que, mientras no esté segura de que no se contagió con coronavirus en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde cumplía con una orden de 15 meses de prisión preventiva, no se reunirá con su familia.

PUEDES VER Adquisiciones por emergencia efectuadas en la Región Policial Piura serán investigadas

“Hemos decidido que mientras no tengamos el resultado de esa prueba, no voy a poder reunirme con mis hijas. Ya les hemos explicado a ellas que lo más seguro es que los tres vayan ahora a la casa de mi mamá hasta que tengamos el resultado”, escribió.

Fujimori Higuchi podría salir en libertad este lunes 4, luego que, el pasado jueves 30 de abril, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado revocara la prisión preventiva que pesaba en su contra por el presunto delito de lavado de activos.

Días antes de la decisión del Poder Judicial, la lideresa fujimorista expresó la urgente necesidad de atender a los presos del país que presentan síntomas del coronavirus, para evitar así la propagación de la enfermedad dentro del sistema penitenciario.

“Lamentablemente, la enfermedad y la muerte ya son una realidad en muchos penales del país. Desde aquí quiero dar un testimonio de lo que vivimos reclusas y trabajadores penitenciarios. La angustia y el miedo a morir es una bomba de tiempo que puede generar tragedias tan dolorosas como la ocurrida ayer [lunes 27 de abril] en el penal Castro Castro”, reza una publicación de la también excongresista.

Al respecto, en su reciente anuncio, Keiko Fujimori insistió a las autoridades penitenciarias la pronta gestión de las pruebas de descarte de la COVID-19.

“Ruego a las autoridades que, por favor, gestionen a la brevedad posible las pruebas de descarte que las internas de Chorrillos y los demás penales del país están solicitando. Desde donde esté, voy a seguir apoyando en todo lo que pueda. Estar privada de la libertad no es estar privada del derecho a la vida y la salud”, concluyó Fujimori.