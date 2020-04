Coronavirus: Minjus asegura que supervisará cada penal para prevenir contagios

El Ministerio de Justicia (Minjus) revisará penal por penal para garantizar que se cumplan con las disposiciones ordenadas para evitar casos de contagio del coronavirus (COVID-19), informó que viceministro del sector, Alex Rueda.

El funcionario aseguró que se encuentran en un trabajo constante para evaluar los casos de los reclusos que han dado positivo a la enfermedad, en los diferentes establecimientos penitenciarios a nivel nacional.

No obstante, algunos centros penitenciarios no han cumplido con las medidas. Familiares de internos han denunciado a través de los medios que los agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no los atienden pese a mostrar síntomas del coronavirus.

“Nosotros ya estamos adoptando medidas correctivas para hacer un seguimiento penal por penal y especialmente donde se presenten estos casos donde no se estén cumpliendo las disposiciones. A partir de ahora podemos hacer ese seguimiento caso a caso, situación a situación”, declaró en enlace con RPP.

Alex Rueda enfatizó que el Minjus se esfuerza por cuidar la salud y el bienestar de cada recluso en los penales, aunque resaltó que la situación es muy complicada al tratarse de centros de hacinamiento de personas.

“Venimos adoptando todas las medidas y haciendo todo el esfuerzo necesario para garantizar la salud de las personas privadas de libertad. Incluso la situación no solo es complicada para aquellas personas que estamos fuera, en libertad, y esta situación se agudiza en los centros penitenciarios a nivel nacional”, mencionó.

El representante del sector agregó que el fin de semana pasado recibieron un lote de 110.000 mascarillas reusables y 3.000 pruebas rápidas de descarte de la COVID-19, que serán destinados para los internos y trabajadores de los 68 establecimientos penitenciarios a nivel nacional.

Minjus: 210 personas fueron excarcelados

El funcionario informó que gracias a las medidas que el Minjus impuso para aliviar la aglomeración de los reclusos en las cárceles, hasta el momento han sido liberados 210 sentenciados por deudas de pensión alimentaria.

Además, que el Minjus junto con el INPE están ultimando los detalles para reglamentar la nueva norma que autorizó el indulto a 3.000 reclusos vulnerables, condenados por delitos no graves, como medida de protección ante el coronavirus (COVID-19).