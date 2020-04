¿Dos años de distanciamiento? Expertos peruanos reflexionan

Un estudio de investigadores de la Universidad de Harvard publicado en la revista Science, de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, concluye que el distanciamiento social para evitar el contagio del COVID-19 puede ser necesario hasta el 2022.

Considera que “una métrica clave para el éxito del distanciamiento social es si se exceden las capacidades de atención crítica”. En el Perú, el médico infectólogo Leslie Soto, profesor la Universidad Cayetano Heredia, y los médicos epidemiólogos Jorge Alarcón, investigador de la Universidad de San Marcos; Leonid Lecca, director de Socios en Salud; y Larissa Otero, investigadora de la Universidad Cayetano Heredia, reflexión sobre este trabajo y nuestro país.

1. El distanciamiento social puede ser necesario, de modo intermitente, hasta el 2022, según el estudio “Proyectando la dinámica de transmisión del SARS-CoV-2 durante el período pospandémico”, de Stephen Kissler y Christine Tedijanto. ¿Coincide en eso?

Leslie Soto (LS):

La instauración de distanciamiento social único sin conocer realmente a los infectadas no es adecuada: el retorno a la vida “normal” llevaría a un mayor número de casos y una elevación de la curva de infectados que aumentaría en el tiempo pos-aislamiento y llevaría a un colapso de los servicios médicos, en especial las unidades de cuidados críticos. El distanciamiento social en forma intermitente sería buena elección, pero debe conocerse quienes están infectados, y sobre todo el tiempo que dure la inmunidad, que en este momento se desconoce.

Jorge Alarcón (JA):

El estudio se basa en supuestos, datos y toma en cuenta el efecto posible del distanciamiento social. Si este distanciamiento no es suficientemente efectivo puede originar que se prolongue o la necesidad de que sea intermitente hasta el 2022. Esto puede ser factible, sobre todo en situaciones en que esa medida no logra la efectividad deseada. Hay que tomar en cuenta que esta conclusión es en ausencia de otras medidas. Esto puede variar si mejora el diagnóstico, si se aplican tratamientos más eficaces y precoces, y si aparece una vacuna efectiva.

Leonid Lecca (LL):

Es un buen modelo pues brinda datos sobre la importancia de continuar medidas de distanciamiento social por siguientes meses. Tiene dos limitaciones que no han controlado: la edad de las personas y el efecto de la apertura de las escuelas. Sin embargo, la conclusión es que mientras no tengamos otras intervenciones efectivas contra el virus (una nueva vacuna, tratamientos efectivos, etc.), las medidas de distanciamiento social deberán continuar, lo que en la práctica significa nuevos hábitos de convivencia en cada sociedad.

Larissa Otero (LO):

Es una posibilidad. Deben evaluarse cuidadosamente la duración y severidad de las medidas que reducen la transmisión, como la distancia social, mientras la mayoría no sea inmune. Esto ocurrirá con una vacuna efectiva o infecciones que generan suficiente inmunidad. Otra posibilidad es que uno de los tratamientos que se están estudiando sean muy efectivo. Mientras, relajar bruscamente estas medidas puede llevar a una nueva ola incluso peor que la inicial, como sucedió en la pandemia de la influenza en 1918, como ha advertido la OMS.

2. Considera que “se requieren urgentemente estudios serológicos longitudinales para determinar el alcance y la duración de la inmunidad”. ¿Cómo evalúa eso en el Perú?

LS:

Se conoce que en los conos de Lima está la mayor cantidad de personas infectadas. Las pruebas rápidas permitirán estudios para saber quiénes realmente están con la infección. Estas pruebas permitirán saber quién debe estar en cuarentena. De este modo, se controlaría a los infectados asintomáticos que son las fuentes desconocidas presentes en la comunidad.

JA:

En efecto son necesarios, pues es la mejor manera de conocer la duración de la inmunidad que provoca esta infección. Los estudios serológicos no solo se hacen con pruebas rápidas, lo importante es hacer un buen diseño y elegir los marcadores inmunológicos más apropiados, y eso es factible en el país.

LL:

Al menos 30% de contagiados no tienen síntomas, pero pueden transmitir la infección. Necesitamos saber qué ocurre en ellos respecto a su inmunidad. Podemos hacernos muchas preguntas sobre la inmunidad al virus de diferentes grupos poblacionales. Necesitamos entender el comportamiento del virus para tomar decisiones sobre las medidas de distanciamiento social. No se refiere a pruebas serológicas como herramienta de diagnóstico sino como herramienta de vigilancia de presencia o no de la infección en la comunidad.

LO:

Necesitamos saber qué magnitud tiene la inmunidad que generaría la infección y cuánto dura. Nos sirven esos estudios en otros países y sería relevante hacer uno así en Perú por si hay factores en nuestra población que afecten la inmunidad. Conocer qué proporción de la población y de poblaciones específicas (personal de salud, fuerzas armadas y otros) ha sido infectada es importante en el país ya que el contexto ahí sí juega rol importante. Estos estudios permiten identificar exposiciones de riesgo, actuar para reducirlos y focalizar la cuarentena.

3. El estudio proyecta que “brotes recurrentes de SARS-CoV-2 durante el invierno probablemente ocurrirán”. ¿Coincide? ¿Cuán grave sería esto en nuestro país?

LS:

Los brotes ocurren siempre y dependerán de la inmunidad que se adquiera, esto implica que, si la enfermedad me crea defensas, estos brotes serían muy espaciados lo que permitiría crear una vacuna para irlos eliminando en el tiempo o hacerlos cortos cuando aparezcan.

JA:

La pandemia no está siguiendo el mismo curso en todos los países, menos en nuestro hemisferio. No sabemos si con el Covid-19 la transmisión será mayor en una estación que en otras, como otros virus. Lo importante ahora, en nuestro país, es seguir con cuidado los datos de la vigilancia epidemiológica, que no solo se hace con pruebas de laboratorio sino con una definición de caso apropiada. Es urgente tener buenos registros de vigilancia epidemiológica.

LL:

Es el comportamiento de los virus respiratorios y el coronavirus no parece ser la excepción. El estudio ha sido modelado para el comportamiento en el hemisferio norte, donde ya ingresan a la primavera-verano. En Perú y el hemisferio sur nos acercamos al invierno, momento del incremento regular de todas las infecciones respiratorias virales. Necesitamos activar en paralelo la vigilancia de otras infecciones virales, que podría tensar aún más la capacidad de atención de nuestro sistema de salud, incluso luego de la ola de mayor contagio de Covid-19.

LO:

Sí, es posible que esto suceda. Tenemos que continuar, fortalecer y afinar todas las medidas de distancia social y prevención en la comunidad, equipar hospitales y, sobre todo, proteger al personal de salud. Las medidas se van fortaleciendo y adaptando según la situación epidemiológica, la nueva evidencia científica y la observación de lo que podría están funcionando o no en países que están en etapa posterior de la epidemia, como los asiáticos.

4. El estudio dice que “una métrica clave para el éxito del distanciamiento social es si se exceden las capacidades de atención crítica”. ¿Cómo ve esa situación en el Perú?

LS:

En el Perú, la gente no cumple las medidas instauradas y esto vemos con la falta de espacios disponibles en unidades de cuidados intensivos. Estamos lejos de tener una respuesta optima del distanciamiento inicial establecido porque seguimos por encima de la oferta en el sector salud. Si las personas no cumplen las medidas instauradas adecuadamente, se ve sombrío un fin pronto de las medidas adoptadas para detener el avance de este virus en nuestro país.

JA:

Es cierto y en nuestro país es claro cómo esa conclusión se está cumpliendo. Vemos que el distanciamiento social no se está cumpliendo plenamente y, por otro lado, que nuestro sistema de salud está siendo sobrepasado. Por tanto, hay que hacer una evaluación cuidadosa de esta estrategia y considerar alternativas complementarias que el estudio citado recomienda.

LL:

Es clave que las medidas de distanciamiento social sean continuas y evaluadas de modo adecuado. Relajarlas de forma brusca sería un error: podría significar una nueva ola de aumento de casos y mayor demanda de servicios de salud de cuidados críticos. Nuestra capacidad de respuesta de servicios de salud está en su capacidad máxima para enfrentar los casos graves de Covid-19. Será indispensable y urgente seguir expandiendo la capacidad de respuesta de los servicios de salud para el Covid-19 y también para el resto de los males.

LO:

Para bajar el número de casos, necesitamos reducir el riesgo de transmisión con cuarentenas, distancia social, identificación y aislamiento rápido de casos y sus contactos. Las poblaciones que cumplen la distancia social a cabalidad tendrán menos casos. Lograr cambios de comportamiento efectivos y duraderos en nuestra sociedad es tan importante como tener pruebas. Alemania, por ejemplo, está midiendo percepciones, conocimiento y desinformación en la población para ajustar sus medidas y así lograr cambios de comportamiento efectivos.