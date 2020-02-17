Senado debatirá este miércoles autorización de viajes de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador y a España
Senado debatirá este miércoles autorización de viajes de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador y a España
El Ejecutivo ha solicitado autorización para que la mandataria viaje a El Salvador, tras una invitación del presidente Nayib Bukele, y a España, donde Fujimori Higuchi participará en la Cumbre Iberoamericana.
La Junta de Portavoces del Senado acordó que este miércoles, 7 de octubre, se debatirá el pedido de autorización para poder viajar al extranjero hecho por la presidenta Keiko Fujimori.
En un comunicado, informó que el Pleno del Senado analizará la solicitud del Ejecutivo a partir de las 12:00 p.m. (hora peruana). “Para tal efecto, acordó, por unanimidad, que los senadores podrán intervenir por un minuto cada uno, sin interrupciones”, detalló el Senado.
- Elecciones Regionales 2026: Fuerza Popular no logra imponerse en los gobiernos regionales
- Sí habrá segunda vuelta en las Elecciones Regionales 2026: las 14 regiones que irían a las urnas en noviembre
De acuerdo con el pedido gubernamental, Fujimori Higuchi saldrá del territorio nacional, del 28 al 31 de octubre, con el objeto de viajar a El Salvador; y del 2 al 6 de noviembre, a Madrid (España).