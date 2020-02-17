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ÚLTIMO MINUTOPleno de la Cámara de Diputados EN VIVO: debate pedido de facultades legislativas al Ejecutivo
Política

Senado debatirá este miércoles autorización de viajes de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador y a España

Senado debatirá este miércoles autorización de viajes de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador y a España

https://www.youtube.com/watch?v=Uz5tskbR3FM

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El Ejecutivo ha solicitado autorización para que la mandataria viaje a El Salvador, tras una invitación del presidente Nayib Bukele, y a España, donde Fujimori Higuchi participará en la Cumbre Iberoamericana.

La Junta de Portavoces del Senado acordó que este miércoles, 7 de octubre, se debatirá el pedido de autorización para poder viajar al extranjero hecho por la presidenta Keiko Fujimori.

En un comunicado, informó que el Pleno del Senado analizará la solicitud del Ejecutivo a partir de las 12:00 p.m. (hora peruana). “Para tal efecto, acordó, por unanimidad, que los senadores podrán intervenir por un minuto cada uno, sin interrupciones”, detalló el Senado.

De acuerdo con el pedido gubernamental, Fujimori Higuchi saldrá del territorio nacional, del 28 al 31 de octubre, con el objeto de viajar a El Salvador; y del 2 al 6 de noviembre, a Madrid (España).

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