Ministra Revilla: “Pido disculpas por no responder como se esperaba”

Ana Teresa Revilla, ministra de Justicia y Derechos Humanos, se disculpó por las declaraciones que dio ante la prensa al ser consultada por una presunta cortina de humo con los casos de la captura de Adolfo Bazán y el caso de feminicidio y parricidio en El Agustino.

Su pronunciamiento se da luego de los cuestionamientos en su contra, incluso la del presidente Martín Vizcarra quien enfatizó en que no aceptaba las palabras de Revilla. Al respecto, la abogada señaló que ella tampoco las respaldaba.

“Realmente pido disculpas por no haber estado preparada para responder en ese momento como se esperaba como autoridad, pero lo repito: me tomaron de sorpresa. Y no tengo experiencia política. Tengo experiencia técnica, vengo de muchos años de trabajo con el Estado, con ONG, académico, es diferente. No tengo la experiencia política que tiene cualquier persona que ha trabajado en un espacio político más intensamente”, respondió Revilla en entrevista con El Comercio.

La ministra sostuvo que las declaraciones que dio fueron desafortunadas, pero señaló que fueron causadas por la sorpresa ante las preguntas de la prensa, para las que no se había preparado.

Ademas, indicó que no había escuchado claramente la pregunta y que en ese momento se sentía sumamente presionada y nerviosa ante las luces de las cámaras, lo que causó que continúe sonriendo cuando le preguntaban por el terrible caso de violencia extrema contra la mujer.

“Mi respuesta fue a la situación concreta de ser abordada por un grupo de personas para que dé una declaración. En ese momento no atendía a la pregunta que me estaban dando, sino a la situación. Acababa de salir de un momento religioso y dije no, pero no había escuchado que me estaban preguntando por un feminicidio. Cuando ya me repreguntan, recién reparo de qué cosa estábamos hablando”, enfatizó.

Revilla dispuesta a renunciar

Ana Teresa Revilla manifestó que no tiene inconveniente en presentar su renuncia si el presidente Martín Vizcarra se lo pidiera por haber dado estas declaraciones.

Agregó que el jefe de Estado debe evaluar si “vale la pena” que ella continúe dirigiendo el ministerio de Justicia, al que ingresó en a fines de octubre de este año, tras la disolución del Congreso.

“Por supuesto (que está dispuesta a renunciar). Soy una persona de confianza del presidente. Él tiene que evaluar si vale la pena que siga o que no”, señaló agregando que voluntariamente no lo haría porque está "convencida” de su trabajo en el Ministerio de JusticIa.

La ministra informó que este viernes se reunirá con el mandatario para analizar las consecuencias de sus declaraciones ante la prensa. Ante el diario local, prometió que nunca más responderá a una pregunta sin antes haberla escuchado correctamente.

“Yo tengo la tranquilidad de haberme comportado como soy, transparente. Normalmente no oculto, no tengo cartas bajo la mano. He actuado transparentemente, con inexperiencia política, y espero que el presidente decida lo que es mejor para el país. No importo yo, interesa el Perú”, concluyó Ana Teresa Revilla.