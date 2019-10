Acusan a árbitros de recibir sobornos para favorecer a Odebrecht

Por: Alonso Collantes y Angela Ccanto

El juez Jorge Chávez Tamariz empezó a evaluar los argumentos por los que la Fiscalía pide la prisión preventiva de 16 árbitros legales que favorecieron a la constructora Odebrecht. La audiencia se prolongará hasta el viernes 1° de noviembre.

Este martes solo se evaluó la situación de los árbitros Richard Martín Tirado, Weyden García Rojas, Randol Campos y Luis Pardo Narváez. Está previsto que cada día se vean cuatro casos y el viernes se tome la decisión sobre todos ellos.

PUEDES VER Prisión preventiva contra Humberto Abanto se basa también en el caso Cuellos Blancos

Empezó el debate el representante del Equipo Especial Lava Jato, el fiscal Germán Juárez, y continuó el fiscal adjunto Hamilton Montoro. Luego, por la tarde, intervinieron los abogados de los cuatro procesados.

La Fiscalía presentó una investigación sólida con declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, testigos y constancias de pago que demuestran la gravedad del delito atribuido a los procesados, contra los que se pide prisión preventiva. Sin embargo, lo que no quedó claro es el peligro de obstaculización o fuga que la Corte Suprema ha establecido como base principal para dictar una prisión preventiva. Es decir, de qué manera los investigados ponen en riesgo el avance de la investigación, ya sea entorpeciéndola o la posibilidad de que huyan ahora.

PUEDES VER Caso Odebrecht: PJ evaluó 4 primeros casos de abogados que habrían sido sobornados

Se estableció que Odebrecht realizó pago de sobornos para que el resultado de los arbitrajes salga a su favor. Estos pagos se realizaron a través de Horacio Cánepa Torre, por orden del funcionario de Odebrecht Ronny Loor Campoverde.

Así, se indicó que a Martín Tirado le entregaron US$ 20 mil en un caso y otros 156 mil soles, en otros procesos arbitrales. A Weyden García, Cánepa le habría entregado US$ 5 mil en un momento y US$ 20 mil en otro.

En tanto, Randol Campos habría recibido US$ 140 mil directamente de Odebrecht y otros S/ 557.547,83, a través de Cánepa Torre. Pardo Narváez habría recibido pagos similares a través de la empresa de Cánepa, Jure Et de Jure Abogados.

PUEDES VER Alexander Campos acepta que participó en asesinato de Wong

Todos estos pagos ilícitos se normalizaban dentro de la organización criminal, explicó el fiscal, como "honorarios de éxito", que eran montos diferentes a sus honorarios profesionales.

Sobre el peligro procesal, la Fiscalía sustentó que los investigados han estado transfiriendo bienes luego de que se iniciara la investigación, que tienen un historial de viajes al exterior y que, dada la alta pena que podrían recibir, existe la posibilidad de que fuguen. El juez escuchó y tomó notas para decidir.

PUEDES VER Piden a Poder Judicial anule laudos a favor de Odebrecht por 85 millones de soles

Las relaciones con el Metro de Lima

● El fiscal adjunto Hamilton Montoro reseñó que, de acuerdo con la declaración del exprocurador del MTC Jaime Valés, fue Jorge Menacho, exsecretario de la entidad, quien propuso los nombres de Weyden García y Humberto Abanto para estar a cargo de arbitrajes con Odebrecht sobre la carretera Interoceánica Sur.

● Jorge Menacho fue detenido preliminarmente el 17 de abril pasado por el caso Metro de Lima, aunque luego fue liberado, cuando la Fiscalía no sustentó el peligro procesal o de fuga que justificara una orden de prisión preventiva. Para la Fiscalía, la intervención de Menacho en la designación de los árbitros del Estado, que luego fallaron a favor de Odebrecht, demuestra una interrelación en ambos casos y un peligro para las investigaciones.