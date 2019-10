Gabinete inicia labores con once nuevas designaciones

Muy sonoros aplausos recibieron al presidente Martín Vizcarra cuando ingresó al Gran Comedor de Palacio, el salón acondicionado para la juramentación de sus nuevos ministros. Con este gesto, los invitados mostraban contundente respaldo al mandatario, en tiempos aún movidos, después de la decisión de disolver el Congreso.

Luego de agradecer asintiendo con la cabeza, empezó la ceremonia en que juraron los 18 ministros de este nuevo gabinete, que preside Vicente Zeballos, extitular del Ministerio de Justicia y excongresista.

PUEDES VER Salvador del Solar saludó a nuevo gabinete ministerial [VIDEO]

En este equipo, hay once nuevas designaciones: diez ingresos y una rotación. Siete ministros del gabinete anterior, que presidió Salvador del Solar, siguen en el equipo de Zeballos.

Ingresan nuevos a Economía y Finanzas (MEF); Relaciones Exteriores; Defensa; Justicia y Derechos Humanos; Transportes y Comunicaciones (MTC); Energía y Minas; Agricultura y Riego; Vivienda Construcción y Saneamiento; Desarrollo e Inclusión Social (Midis); y Cultura.

En el MEF, asume María Antonieta Alva, exdirectora de Presupuesto Público en ese ministerio. Con más de diez años en el Estado y maestría en administración pública en la prestigiosa Universidad de Harvard, en Estados Unidos, llega a un puesto clave con especial expectativa.

Con 34 años, es la ministra de Economía más joven de nuestra historia. Es la tercera mujer en ese cargo, después de Mercedes Aráoz y Claudia Cooper. Con Fernando Zavala, comparte el segundo lugar como los más jóvenes titulares del MEF (los supera Nicolás de Piérola).

Alva es hija de Jorge Alva Hurtado, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde estudió Vizcarra. Se la vio discreta, incluso lejana a Vizcarra cuando el gabinete posó para las fotografías.

En Relaciones Exteriores, está a cargo el diplomático Gustavo Meza-Cuadra. Presidió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) del 2018 al 2019, fue representante permanente ante esta entidad en el 2013 y asesoró antes al equipo que presentó la demanda sobre delimitación marítima a la Corte Internacional de La Haya.

PUEDES VER Mira la lista de ministros que forman el nuevo gabinete de Vicente Zeballos [VIDEO]

En Defensa, asume el retirado general del Ejército Walter Martos. Comandó la Región Militar Norte en el 2011 y antes fue secretario general de la Comandancia General del Ejército y jefe de Estado Mayor del Ejército y de las Fuerzas Armadas.

En Justicia, sucede a Zeballos la abogada Ana Teresa Revilla, quien era jefa de Asuntos Legales en la Cancillería. Ha sido viceministra de Promoción del Empleo y de la Micro y Pequeña Empresa, en el Ministerio de Trabajo en el 2008. Más cerca, en el 2016 y 2017, presidió el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Al MTC vuelve Edmer Trujillo, cercano a Vizcarra, que presidía Sedapal. Dirigió el sector en el primer gabinete del mandatario hasta abril del 2019, cuando dimitió tras críticas por una vía en Las Bambas y el incendio de un bus en un terminal informal limeño. Antes manejó Vivienda en el primer gabinete de Pedro Pablo Kuczynski.

En Energía y Minas, ingresa el ingeniero Juan Carlos Liu, profesor en la Universidad ESAN en contabilidad, finanzas y economía. Tiene amplia experiencia sobre Energía en entidades nacionales y extranjeras.

En Agricultura y Riego, juramentó el ingeniero Jorge Luis Montenegro. Fue viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria en esta misma entidad.

En Vivienda, Construcción y Saneamiento, asume Rodolfo Yáñez. Ha sido investigador estructural del Instituto de Investigación de Edificaciones en Japón y profesor en la UNI.

PUEDES VER Parlamento Latinoamericano apoya elecciones en Perú si no se logra acuerdo

Al Midis retorna el exlegislador oficialista Jorge Meléndez, quien dirigió la cartera en el 2018 aún con Kuczynski. “¡Por mi patria y los pueblos más pobres del Perú!”, juró a viva voz.

En Cultura, es flamante ministro el excongresista Francisco Petrozzi. Elegido con Fuerza Popular, renunció en octubre del 2018 y formó con exlegisladores oficialistas, entre ellos Zeballos, la Bancada Liberal. Lució su voz de tenor al jurar. La única rotación es de Fabiola Muñoz, que vuelve a Ambiente luego de dirigir Agricultura en el equipo de Del Solar.

Continúan en sus carteras los ministros del Interior, Carlos Morán; Educación, Flor Pablo; Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro; Salud, Zulema Tomás; Trabajo, Sylvia Cáceres; de Producción, Rocío Barrios; y de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez.

PUEDES VER Pueblo apoyó el cierre del Congreso

Reconocimiento

Luego de la juramentación, Vizcarra invitó a Del Solar, quien entró con algunos de los exministros de su equipo. Recibieron aplausos de reconocimineto de Vizcarra y los invitados.

Este gabinete ya empieza a trabajar, sin necesidad de recibir voto de confianza del Congreso, pues este ya no existe. “El gabinete deberá asegurar la continuidad de las políticas sectoriales priorizadas y contribuir al desarrollo integral y equilibrado de la nación. No corresponde a este periodo excepcional que el primer ministro solicite el voto de confianza obligatorio o de investidura, dado que no se encuentra instalado el Congreso ni se puede convocar al Pleno”, dice la abogada constitucionalista Erika García Cobián, docente de la Pontificia Universidad Católica (PUCP).

“El voto de confianza debe darla el nuevo Congreso cuando se instale. En estos cuatro meses de interregno, el gabinete ejerce funciones sin investidura, la cual, en caso le den la confianza, genera efectos convalidadores”, explica la abogada constitucionalista Fabiana Orihuela, del grupo Perspectiva Constitucional, de la PUCP.

De inmediato, los ministros inciaron sus coordinaciones.

PUEDES VER Petrozzi sobre Vizcarra y Chinchero: No creo que el presidente tenga alguna responsabilidad

No se pueden hacer reformas constitucionales

● Hasta la instalación del nuevo Congreso, “no podrán realizarse reformas constitucionales a través de decretos de urgencia (del gobierno), en respeto a límites materiales y formales establecidos para las modificaciones a la Constitución”, explicó la constitucionalista Erika García Cobián.

● “No debería legislar sobre materias que sean de competencia exclusiva del Legislativo y que requieran mayor deliberación posible”, añade la especialista Fabiana Orihuela.

PUEDES VER Cusco: Presidente de la Cámara de Comercio pide a poderes del Estado dejar de enfrentarse

Declaraciones

Mesías Guevara Presidente de la ANGR: “El presidente juramentó el gabinete y cerró el pequeño bache democrático generado por la disolución del Congreso. Deberá dinamizar la economía, destrabar proyectos para regiones y municipios”.

Salvador del Solar Expremier: “María Antonieta Alva es una economista y servidora pública preparada, brillante y de altísimo compromiso con el país. Mi reconocimiento y mejores deseos en este nuevo desafío”.

Jaime Saavedra Exministro de Educación: “Digo a la gente joven que se comprometa con el servicio público... He trabajado con gente creativa ante retos, tenaz ante la dificultad, comprometida hasta el alma. Una es María Antonieta Alva, gran profesional”.

Yolanda Torriani Pdta. de la Cámara de Comercio de Lima: “Que prevalezcan los fundamentos macroeconómicos de un modelo eficaz: permitió reducir la pobreza, tener deuda pública por debajo del 30% del PBI, altas reservas internacionales respecto al PBI”.

PUEDES VER MEF denuncia perfil falso de la ministra María Antonieta Alva en Twitter

Diez nuevos ministros y una rotación

María Antonieta Alva - Economía y Finanzas

Economista con maestría en Administración Pública. Exdirectora de Presupuesto Público (MEF), exjefa de Programación y Planificación Estratégica en Minedu.

Gustavo Meza-Cuadra - Relaciones Exteriores

Lic. en Relaciones Exteriores con maestría en Diplomacia. Exrepresentante del Perú en la ONU y exasesor del equipo de la demanda limítrofe ante la Corte de La Haya.

Walter Martos Ruiz - Defensa

Lic. en Ciencias Militares, Mag. en Planeamiento Estratégico. Ex comandante general de la Región Militar del Norte, ex jefe de Estado Mayor del Ejército y las FFAA.

Ana Teresa Revilla - Justicia y DDHH

Abogada. Expresidenta del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y exviceministra de Promoción del Empleo y de la Micro y Pequeña Empresa.

Edmer Trujillo - Transportes y Comunicaciones

Ing. sanitario. Extitular de Vivienda y MTC, expresidente de Sedapal, ex gerente general del Gob. Reg. de Arequipa, exgerente de Infraestructura del Gob. Reg. de Moquegua.

Juan Carlos Liu - Energía y Minas

Ing. mecánico, Mag. en Administración por la Universidad ESAN. Profesor de Contabilidad, Finanzas y Economía en la U. ESAN. Amplia experiencia en energía.

Jorge Montenegro - Agricultura y Riego

Ing. agrícola. Fue director de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales, asesor de alta dirección y jefe Institucional de la Autoridad Nacional del Agua.

Rodolfo Yáñez - Vivienda, Construcción y Saneamiento

Bach. en Ciencias de la Ingeniería Civil. Fue profesor de la UNI e investigador estructural del Instituto de Investigación de Edificaciones en Japón.

Jorge Meléndez - Desarrollo e Inclusión Social

Ing. forestal. Fue ministro del MIDIS, congresista por Loreto y vocero de la bancada de PPK, y consultor del Fondo de Promoción de Áreas Naturales Protegidas.

Francisco Petrozzi - Cultura

Tenor. Fue congresista, presidente de la Comisión de Cultura del Congreso y profesor de la Facultad de Música de la Universidad de Western Ontario (Canadá).

Fabiola Muñoz - Ambiente

Abogada. Ha sido ministra de Agricultura y del Ambiente, directora del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, y consultora internacional.