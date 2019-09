Fujimorista Esther Saavedra ante el Pleno: “Estoy aquí por mi plata" [VIDEO]

La legisladora Esther Saavedra, integrante de Fuerza Popular, comenzó a gritar durante su intervención en el debate sobre la cuestión de confianza que planteó el primer ministro, Salvador del Solar. La fujimorista tuvo declaraciones xenofóbicas y polémicas.

El presidente del Consejo de Ministros se presentó ante el Pleno del Parlamento para solicitar el voto de confianza sobre el proyecto de ley que busca modificar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

La legisladora señaló que votará en oposición de la cuestión de confianza porque ella sí "su palabra”. Arremetió contra Del Solar calificando como un insulto al Congreso que haya ingresado al hemiciclo a pesar que defendía su derecho de intervención, según el artículo 129 de la Constitución.

Ante la polémica, el titular del Congreso, Pedro Olaechea, pidió orden pero no impidió que continúe con su discurso xenofóbico y sus gritos contra su colega.

Saavedra: “Estoy aquí por mi plata”

La parlamentaria Esther Saavedra dijo que ocupa el cargo de congresista “por su plata”, luego de enfatizar que el Perú debe cerrar las fronteras para evitar el ingreso de ciudadanos venezolanos.

“¿Quieres pelear? Peleamos afuera. Yo no te tengo miedo, no tengo miedo a nadie. Porque yo estoy aquí con mi plata y estoy defendiendo a mi región, a mi país”, exclamó en el Pleno.

La congresista reiteró que “está indignada” porque no se satisfacen las necesidades de las regiones del país. Saavedra al inicio de su intervención señaló que hablaba en posición personal.

Xenofobia de Esther Saavedra

La legisladora de Fuerza Popular arremetió contra el presidente Martín Vizcarra asegurando que se debe preocupar para evitar que Perú “se convierta en el patio trasero” de América Latina, en referencia al recibimiento que se tiene con los ciudadanos venezolanos.

PUEDES VER Cuestión de confianza: Pleno debate pedido del primer ministro Salvador Del Solar

“Cierren las fronteras las fronteras del Perú, saquen al Ejército para apoyar a la Policía en el control fronterizo. No seamos el patio trasero de América Latina. Un millón de inmigrantes, entre legales e ilegales, tienen que comer y dormir. Vienen a quitarle trabajo a los peruanos. Venezolanos, malos o buenos, tienen que salir del país”, enfatizó.

Reiteró que se debe impedir el ingreso de los ciudadanos venezolanos “buenos o malos" para “proteger” la seguridad y el trabajo en el Perú.

“Evalúe señor presidente cerrar las fronteras como lo hacen los otros países. también protejamos nuestra soberanía no solo de la delincuencia sino de nuestros trabajos”, continuó.

Estas actitudes fueron criticadas por parlamentario de Frente Amplio y Bancada Liberal, quienes pidieron disculpas por las declaraciones xenofóbicas.

Saavedra: “¡¿Quieres pelear? Peleamos afuera!”

En otro momento, Esther Saavedra le respondió con gritos a otro parlamentario que “se calle” asegurando que “el respeto se da no se compra”.

“Y cállese usted, usted no me va a falta el respeto. Cállese. Si no le han enseñado a respetar, el respeto se gana no se compra. Así que a mí no se meta señor, si quiere pelar conmigo póngase mi falda y peleamos entre mujeres. Y no me friegues”, exclamó.