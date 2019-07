Se revelan nuevos nexos entre Keiko Fujimori y César Hinostroza

Se encuentran nuevos nexos entre Keiko Fujimori y César Hinostroza. Un colaborador eficaz informó -de acuerdo a Cuarto Poder- que la lideresa de Fuerza Popular y el ex juez supremo habrían tenido una conversación en persona en uno de los domicilios del esposo de la congresista naranja Cecilia Chacón (Miraflores).

El motivo de la reunión habría sido un tema de interés de Keiko Fujimori, que en la actualidad cumple prisión preventiva por su vínculo con Odebrecht. Asimismo, el diálogo oral habría sido en 2018.

Como se recuerda, en agosto de 2018, la hija de Alberto Fujimori negó su relación con el ex juez supremo (hoy, prófugo en España). Ello sucedió días luego que se revelaran una serie de audios en la que César Hinostroza conversara con Antonio Camayo sobre juntarse con “la señora 'K' de la fuerza número 1”,

“Nunca he recibido a ningún juez. Nunca me he reunido con el juez Hinostroza. Nunca le he solicitado a Héctor Becerril que coordine tal reunión”, escribió en su red social. César Hinostroza -a su turno- hizo lo mismo.

El primer recurso de casación de Keiko Fujimori

En línea con la presunta vinculación entre ellos, el programa periodístico refuerza dicha tesis recordando que la defensa de Keiko Fujimori presentó un recurso de casación en abril de 2018 para cerrar las investigaciones en contra de ella por el caso de los cócteles y aportes de la offshore LVF Liberty Institute.

Ella fue desestimada el 11 de de octubre del mismo año. Sin embargo, una presunta intención de César Hinostroza de respaldarla es lo que llamó más la atención.

Pocos días después de la presentación del recurso, César Hinostroza y Antonio Camayo conversaron por teléfono (4 de mayo); en ella se escucha a ambos hablando sobre una próxima reunión entre la señora K y César Hinostroza.

El 24 de mayo se programó fecha para evaluar si se admitía o no la evaluación del recurso de casación, y la sala que iba a revisar su admisión estaba presidida por César Hinostroza.

Dos días después, César Hinostroza intentó comunicarse con la secretaria de Keiko Fujimori, Carmela Paucará, que no llegó a contestar la llamada.

La abogada de Carmela Paucará, Graciela Arce señaló que su cliente niega todo vínculo con César Hinostroza.

El 4 de junio la sala presidida por César Hinostroza admite 1 de los 3 argumentos de la defensa de Keiko Fujimori. Posterior a ello, como se explicó, el pedido fue desestimado; no obstante, la determinación final fue tomada por en otra audiencia en la que no fue parte el exmagistrado.

En ese lapso las coordinaciones para un eventual favorecimiento para la excandidata toma fuerza, de acuerdo a Cuarto Poder. Queda en manos de la fiscalía seguir investigando.