Fujimorista Joaquín Dipas se pronuncia tras condena en su contra

El congresista de Fuerza Popular Joaquín Dipas Huamán se pronunció después que el Juzgado Penal Unipersonal de Kimbiri-Vraem, de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, lo condenara a cinco años de prisión efectiva por el delito de colusión.

A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario comentó que respeta la decisión judicial y adelantó que se acogerá al recurso de apelación.

"Soy respetuoso de las decisiones judiciales. No tengo responsabilidad alguna en los cargos que se me imputan. Resolución judicial en mi contra es en 1° instancia y me asiste el derecho de apelar para una reconsideración de la justicia. Me someto al debido proceso como corresponde", reza uno de sus tweets.

Asimismo, sostuvo que hasta ahora no recibe la notificación sobre la resolución judicial.

"Eso sí, como todo ciudadano, ejerzo mi derecho a una doble instancia, esperando que se haga una valoración más exhaustiva de las pruebas presentadas, asistiéndome la presunción de inocencia, derecho constitucional de todo ciudadano", finalizó.

