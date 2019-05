Cómo negociaban Los Magos del Misti el botín robado

Mónica Cuti

Quien negociaba el botín, las autopartes robadas, era el mismo Miguel Ángel Salcedo Viza, el presunto líder de Los Magos del Misti, red criminal desbaratada por la Policía. Para 16 integrantes, la Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva. Ayer continuó la audiencia.

Las escuchas telefónicas, fruto de una interceptación legal ordenada por un juez, fueron determinantes para saber el modus operandi del grupo. Hay intercambios de mensajes entre el líder de la banda e integrantes.

Salcedo Viza, el líder, conversa con Jerly Brayan Ochoa Vega, que en el organigrama era vendedor. Le ofrece el sistema eléctrico sustraído de un vehículo Suzuki por un valor de dos mil soles. Luego acuerdan en mil 400 soles. Otro miembro, José Oviedo Yucra, le pide a Salcedo que venda las autopartes que sustrajo a S/14 000, por lo que el presunto líder le ofrece a otros compradores. También se informa del robo de autopartes valorizadas en 3 mil 500 soles en Cayma en setiembre del año pasado y que deben ser ofrecidas por Salcedo Viza, quien tiene el contacto con los vendedores.

Ese mismo mes, Miguel Ángel Salcedo tiene comunicaciones con el también imputado Giovanni Yoner Apaza Páucar, quien le ofrece venderle llantas desde 90 soles. Miguel le pide más llantas, por lo que Yoner Apaza debe conseguir más, lo que la fiscalía interpreta como que se efectúan más robos.

MÁS NEGOCIACIONES

Hay conversaciones entre los acusados José Hernán Oviedo Yucra, quien realizaba los robos, y Brayan Ochoa Vega, quien los vendía. Ellos negociaban.

Otras conversaciones también dejan ver que se conocían entre todos los integrantes, incluso con la Policía, pues en una de estas se escucha al efectivo policial Richard Torres Díaz advertir al cabecilla de la banda que no se acerque a la avenida Independencia para evitar los operativos. En otra oportunidad, advierte a José Hernán Oviedo Yucra que tiene el teléfono intervenido por la Policía. Entonces los integrantes de la banda usan otros celulares y los de sus compañeros que aún no están interceptados.

Un oficial no identificado en Camaná también le informa a Salcedo que lo están buscando en Camaná porque está relacionado a un crimen.

Durante la audiencia la fiscal Alejandra Cárdenas, reveló que el efectivo policial Richard Torres utilizaba varios números celulares y que en varios de ellos guardaba como contacto a Salcedo Viza.

José Oviedo Yucra, alias Joshua, trabajaba con más de tres celulares para comunicarse con la mafia.El otro policía, Carlos Chuquicóndor Zambrano, también tenía entre sus contactos a Salcedo con el apelativo de "Peyu". Estos elementos usa la fiscalía para tipificar a red como organización criminal. ❖

Otros dos policías son mencionados

La fiscal Alejandra Cárdenas indicó que, por las conversaciones, la red criminal intentaba buscar a dos policías. El procesado José Oviedo Yucra le pidió al cabecilla de la organización, Miguel Salcedo Visa, los números de los agentes, pues ambos lo investigaban. La fiscalía remitirá documentación a Inspectoría y la unidad de Corrupción de Funcionarios, para que los procesen.

comunicaciONES ENTRE INTEGRANTES

JOSÉ: Duro la mierda, duro, duro.

BRAYAN: Puta mare, mierda.

JOSÉ: Hasta con alicate le he querido sacar, concha su madre puta.

BRAYAN: Has tenido todo el tiempo del mundo.

JOSÉ: Sí, por las huevas 'on botado el carro, puta lo he chambeado como como DOS (2) horas, he perdido todo mi tiempo (...)

BRAYAN: Ya y pa' cuándo vas a ver, para esos días, vas a ver otro.

JOSÉ: Ese estaba botado, pues, cholo, ese estaba botado estaba, tendría que buscar otra visión más que sea pa' sacártelo eso.

BRAYAN: Ya, ¿y qué has sacado?

JOSÉ: Le he sacado pe' todo lo que se saca; caja de fusible, roturador, flujómetro (...)

_____

dato. Los nombres son apelativos que usaban los integrantes de la banda.