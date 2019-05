Fiscalía apelará fallo que dictó comparecencia a implicado en Club de la Construcción

La jueza María Álvarez decidió esta mañana dictar prisión preventiva por 18 meses contra José Paredes, hermano del exministro del MTC Carlos Paredes, y solamente comparecencia restringida para el representante de la constructora CyM, Javier Lei Siucho.

Ambos, presuntos integrantes de la organización criminal denominada Club de la Construcción, recibieron esta medida, en parte, a pedido del fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche. No obstante, el funcionario anunció que apelaría la decisión en cuanto al último investigado, pues había solicitado el encarcelamiento para los dos.

"El Ministerio Público apela en el extremo en el que se dicta comparecencia con restricciones a Lei Siucho", sostuvo el fiscal Juárez, quedando sin embargo conforme con el dictado a José Paredes.

Cabe precisar que al empresario se le imputaban también los mismo delitos que al intermediario de las coimas para Carlos Paredes. Esto es, los de asociación ilícita, colusión agravada y cohecho pasivo propio.

Además de algunas limitaciones como incomunicación del empresario Lei Siucho con sus coninvestigados del caso, pasar por un comntrol biométrico cada 30 días y no movilizarse del lugar de residencia, la magistrada Álvarez también le impuso el pago de una caución de S/100 mil.

Según la resolución judicial, no hubo peligro de fuga ni de obstaculización, pese a que la empresa CyM figura entre las empresas que componen el 'Club', según la declaración del colaborador eficaz 04-2018.

La tesis que maneja el Equipo Especial Lava Jato en relación a este caso es que el Club de la Construcción tuvo tres componentes, de los cuales fueron 18 empresas las que realizaban pagos de coimas del 3% del proyecto licitado a Provías. En ella, José Paredes, de acuerdo a las versiones de distintos colaboradores eficaces, fue el intermediario para recibir US$17 millones destinados a su hermano entre el 2011 y 2014.

Por otra parte, los papeles que desempeñaron Carlos García Alcázar así como Rodolfo Prialé, también fueron vitales para el desenvolvimiento de la organización criminal. Es necesario recalcar que Carlos Paredes, exministro del MTC en el gobierno de Humala, tiene actualmente una medida de impedimento de salida del país en su contra por 8 meses.

Dictan prisión preventiva c... by on Scribd