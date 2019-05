Milagros Salazar sobre Salaverry: “Que no se victimice y demuestre si tiene o no responsabilidad” [VIDEO]

La congresista Milagros Salazar se refirió a Daniel Salaverry, presidente del Congreso, y negó que exista intención de la Comisión de Ética en perjudicarlo. Además, le pidió que deje de victimizarse.

“Su denuncia está desde el año pasado, pero otras denuncias de mi bancada inmediatamente se han tomado”, inició diciendo Milagros Salazar, señalando que es falso que exista una intención particular de trabajar en contra de Daniel Salaverry.

“¿Alguien le dijo que presente informes supuestamente falsos? ¿Que ponga fotos trucadas? Él tiene asumir sus activos y sus pasivos, que no se victimice. Tiene que demostrar si tiene responsabilidad o no tiene responsabilidad. El proceso lo dirá” indicó, en referencia a los informes que entregó Salaverry en la semana de representación, los cuales serían falsos.

Por su parte, Daniel Salaverry ha negado haber cometido una falta y aseguró que está dispuesto a someterse a las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que esta no es la única acusación que se le ha hecho a Daniel Salaverry, pues también se le ha acusado de haber agredido verbalmente a la legisladora Karina Beteta, pese a que el presidente del Congreso lo ha negado.



También se presume que contrató de forma irregular a personas allegadas a él, por lo que Salaverry respondió: “Si quieren ganar la Mesa Directiva que compitan (…) no puede ser pretexto de estas denuncias calumniosas, para plantear que me aleje de la Mesa Directiva por un documento que no me pertenece, que ha sido falsificado”.