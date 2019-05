“Hay indicios de organización criminal contra Chávarry”

A pesar del blindaje aprofujimorista a Chávarry por el deslacrado ilegal de sus oficinas, el congresista Pacori espera que esos legisladores asuman hoy un análisis "racional" y aprueben el informe de Juan Sheput que plantea acusar al ex fiscal de la Nación de organización criminal y encubrimiento real.

¿Qué debe ocurrir mañana (hoy) en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales?

Tenemos el debate del informe que ha presentado el congresista Juan Sheput contra los fiscales Pedro Chávarry y Tomás Gonzales. El informe recomienda acusar a Chávarry por los delitos de organización criminal y encubrimiento real, y asimismo, en materia de juicio político, recomienda destituirlo e inhabilitarlo por 10 años. En el caso del fiscal Gálvez recomienda archivar la acusación. Esperamos que exista una valoración objetiva del informe considerando que el fiscal Chávarry ha tenido el derecho a la defensa, en el marco del debido proceso.

El ex fiscal de la Nación salió bien librado de una acusación anterior por el deslacrado ilegal de la oficina de un asesor suyo con los votos de Fuerza Popular y el Apra ¿no teme que suceda lo mismo?

Sería lamentable que pase eso. Esperamos que el informe de calificación por el deslacrado que recomienda el archivo, aprobado con el voto del Apra y el fujimorismo, sea reconsiderado.

¿Cree que ahora sí los legisladores fujimoristas y apristas votarán a favor del informe del congresista Juan Sheput?

Esperamos que hagan un análisis racional. De no ser así ratificaría que frente al caso del ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry hay un, al parecer, acuerdo para que no sea investigado porque primero, estas denuncias han sido retrasadas por bastante tiempo y luego, ante la presión por la conyuntura política, se ha tenido que priorizar y se han archivado varias en algunos extremos. De no aprobarse, se ratificaría que desde el Congreso ciertas fuerzas políticas tienen el interés de blindar a Chávarry.

¿Son conscientes de que si se aprueba acusar a Chávarry por organización criminal eso puede incidir en el caso de César Hinostroza? Recordemos que la justicia española no acepta su extradición por organización criminal porque esta no pude estar integrada por una sola persona.

Así como se configuran las acusaciones, se podría llegar a ese extremo. Sí es cierto que en las acusaciones constitucionales recomendamos investigar a César Hinostroza y a los cuatro exconsejeros por organización criminal en todos sus extremos. Se archivó para los exconsejeros, pero no para Hinostroza; y eso fue responsabilidad de la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso. Ahora, nosotros estamos revisando el informe de Sheput. Vamos a hacer una valoración crítica, pero creemos que así como está la coyuntura política, y entendiendo de que la acumulación de las denuncias constitucionales han pasado varios filtros, debería de aprobarse tal como lo recomienda el legislador.

¿En qué sustenta la acusación por organización criminal contra Chávarry?

No puedo adelantar opinión. Mañana (hoy) es el debate y podría ser objeto de recusación

¿Hay indicios razonables para realizar la acusación de organización criminal?

Sí. Hay indicios suficientes para decir que sí pertenece a una organización criminal y al menos ha cometido un delito.

¿Esa organización criminal sería la de 'Los cuellos blancos'?

Exactamente, tiene que ver con los 'Cuellos blancos del Puerto'.

En el caso del fiscal Gonzales, ¿concuerda con el archivamiento de las acusaciones?

Yo sí le hubiese imputado mínimamente el delito de organización criminal, porque existen indicios. La resolución de la fiscal Sandra Castro es vinculante y no la han considerado como tal. ❖