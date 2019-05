Imponen 18 meses de prisión preventiva a José Miguel Castro

José Miguel Castro deberá pasar el próximo año y medio en prisión, mientras continúan las investigaciones por el caso de los aportes de Odebrecht y OAS a las campañas de Susana Villarán.

El juez Jorge Chávez Tamariz ordenó ayer la medida de prisión preventiva, al considerar que existe peligro de fuga y obstrucción en el caso del exgerente municipal, sindicado por la Fiscalía como el encargado de solicitar dinero ilícito a las constructoras brasileñas para las campañas del NO y de la reelección que abanderó Villarán en el 2013 y 2014, respectivamente.

Al finalizar la lectura de resolución, Castro fue trasladado a la carceleta del INPE, donde pasará a un pena

Fundamentos

El juez Chávez explicó que el plazo de prisión preventiva otorgado es suficiente para que la Fiscalía cierre la investigación contra Castro. Sobre todo si se tiene en cuenta que la indagación se inició un año atrás.

Al mismo tiempo, el magistrado acogió los argumentos presentados por la Fiscalía. Entre ellos, el nuevo testimonio del colaborador eficaz 140-2019, quien acusó al exfuncionario de presionar a otro procesado para que no lo involucre ante la Fiscalía. Para el juez, esto representa peligro de obstaculización en la investigación.

José Miguel Castro también habría amenazado a los representantes de empresas implicadas en el caso para que le paguen el dinero destinado a aportes, según el colaborador eficaz 140-2019.

"Se ha evidenciado que Castro ejerce presión e inducción sobre los colaboradores", sostuvo el juez.

Otro elemento considerado por el magistrado para determinar peligro de fuga, en el caso de Castro, fue la inscripción de un inmueble a nombre de uno de sus familiares cuando la propiedad tenía una orden de inhibición.

"Es posible sustentar que nos encontramos ante una organización criminal", apuntó el juez, quien recalcó el papel que Castro habría cumplido dentro de la presunta red que dirigía Susana Villarán.

Otro colaborador eficaz ha revelado que Castro se reunió con Leo Pinheiro para pedirle 4 millones de dólares destinados a la campaña de la reelección a la alcaldía en el 2014.

No se reconoce

En audiencia, la defensa de Castro manifestó que pedirían que los audios que lo involucran pasen por pericias. El abogado Benji Espinoza dijo que su patrocinado no se reconocía en las grabaciones donde le pide al también exgerente municipal Gabriel Prado negar ante la Fiscalía la titularidad de la cuenta abierta en la Banca Privada de Andorra.

"Debo manifestar que mi cliente me ha señalado que no reconoce su voz en esos audios que se han propalado y por eso es que la defensa solicitará –como corresponde– que se haga una pericia fonética de homologación de voz para establecer de modo pericial si esa voz que aparece en los audios le corresponde a José Miguel Castro o no", afirmó.

Colaboración

Antes de que el juez decida sobre su futuro, Castro confirmó que había solicitado acogerse a un proceso de colaboración eficaz con la Fiscalía, pero no se concretó.

"Desafortunadamente, este proceso colapsó el día lunes en la noche, cuando ya teníamos un acuerdo con la Fiscalía. El proceso simplemente se anuló, pero mi intención siempre ha sido colaborar y avanzar en la búsqueda de la verdad", dijo.

También descartó un "pacto de silencio" con Susana Villarán para ocultar información a la Fiscalía.

"Yo no he sido parte de ningún pacto de silencio. Yo he acudido a la Fiscalía las veces que he podido ir e, incluso, hace dos semanas tomé la decisión de someterme a colaboración con la Fiscalía", manifestó José Miguel Castro.

El dato

- Audiencia. Hoy desde las 9:30 de la mañana, el juez Jorge Chávez evaluará el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Gabriel Prado, por la apertura de una cuenta a su nombre en el Principado de Andorra.

“Los 18 meses es un plazo corto”

- El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Carlos Puma, a cargo de las investigaciones en el caso de Susana Villarán, informó que ha apelado la prisión preventiva por 18 meses contra la exalcaldesa, por considerarla un plazo corto.

- Añadió que su intención es cerrar la investigación lo antes posible.

- "Hemos apelado la decisión en el proceso de Susana Villarán porque es un plazo corto. Nosotros tenemos la intención de concluir con las investigaciones, así como con la etapa intermedia y el juicio oral en el menor tiempo posible", explicó Carlos Puma.