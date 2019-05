Documentos prueban que Prado abrió cuenta en Banca de Andorra

Documentos de la Banca Privada de Andorra (BPA) confirman que el exfuncionario municipal Gabriel Prado Ramos rubricó con su puño y letra al menos una docena de proformas de dicha entidad bancaria para obtener una cuenta a su nombre.

La información documental proveída por las autoridades del principado de Andorra al Equipo Especial Lava Jato confirma que Prado rellenó la "Propuesta de Apertura de Cuenta de Personas Jurídicas", el "Cuestionario confidencial del conocimiento del cliente KYC (Conozca a su cliente)" y la "Declaración Jurada de Beneficiario Final", entre otros papeles del banco, adjuntando copia de su pasaporte.

Prado abrió la cuenta con la denominación social Relton Holding, una offshore constituida en Panamá y firma una declaración en la que señala "bajo juramento que los accionistas y/o beneficiarios reales de las acciones de la sociedad descrita y de sus cuentas de depósito son las siguientes personas: 100% Gabriel Prado Ramos", y a continuación estampó su rúbrica.

Por intermedio de su abogado Eduardo Roy Gates, Prado manifestó que no haría comentarios hasta después de la audiencia de hoy (ver nota aparte).

Sobre el origen de dichos documentos, Prado dijo al programa Cuarto Poder que, luego de laborar en el municipio junto con la exalcaldesa Susana Villarán y el exgerente general José Miguel Castro, le pidió al segundo que le ayudara a conseguir un empleo. Al poco tiempo le presentó a una persona que luego identificaría como el uruguayo Andrés "Betingo" Sanguinetti, alto funcionario de la BPA para América Latina con oficinas en Montevideo, Uruguay. Sanguinetti después sería delatado como el operador de Odebrecht para el pago de sobornos por intermedio de la BPA.

Precisamente, en la "Propuesta de Apertura de Cuenta de Personas Jurídicas" se lee: "Autorizo a BPA a enviar mi pin de BPA Virtual a A. Sanguinetti". También se menciona que Gabriel Prado es "presentado por Aeon Group", una de las compañías panameñas de fachada constituidas por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht para distribuir coimas por todo el mundo.

LA COARTADA

En una grabación de una conversación privada que sostuvo con la exalcaldesa Susana Villarán y el exgerente general de la gestión de esta José Miguel Castro –audio que entregó al Equipo Especial Lava Jato–, Gabriel Prado increpó al segundo de los mencionados por haberlo sorprendido haciéndole firmar documentos que luego fueron usados para abrir la cuenta en la BPA. Aquí el extracto:

Prado: Tú sabías perfectamente qué tipo de documentos estaba firmando, ¿o no? ¿Por qué te quedaste con ese tipo (Sanguinetti)? ¿Por qué no me devolviste los papeles?

Castro: Yo no te podía devolver los papeles porque yo no tenía los fólders. (...) Y tú mismo firmaste esas cosas.

Prado: Pero ¡por supuesto! ¿A instancia de quién? ¿A mí se me ocurrió ir, como ayer tú me dijiste?

Prado: Gabriel, Gabriel, tú me estás diciendo que... ¿Tú no leíste esa cosa que firmaste? Si nosotros entramos ahí, era un precontrato laboral, o lo que fuera. ¿No lo leíste?

Prado: Lo habré revisado, pero yo no lo he leído.

En los documentos de la BPA suscritos por Prado, el exfuncionario edil señala que ingresaría entre 600 mil y 1 millón de dólares, que su actividad es "consultor de empresas", que recibirá aproximadamente 100 mil dólares mensuales y que a fin de año tendrá un saldo de 800 mil dólares. El BPA señala en los papeles que la fecha de apertura de la cuenta N° 1200617071 es el 9 de agosto del 2013, durante la gestión de Villarán.

Odebrecht pretendía usar la cuenta de Prado para transferir fondos destinados al financiamiento de la campaña del No y la reelección de Villarán. Al final se entregó en efectivo.

Los documentos dejan en evidencia que el contacto entre Odebrecht y la administración de Villarán fue el exgerente municipal José Miguel Castro, quien fue el que presentó al operador Sanguinetti a Gabriel Prado.

En el diálogo registrado subrepticiamente por Prado, Castro señala claramente que él es el contacto con Odebrecht y el papel que desempeñaba Sanguinetti: "Sabía que (Sanguinetti) era del grupo de ellos (Odebrecht). Pero no sé exactamente quién es su nombre, qué hace. Era un tipo que dirigía el reclutamiento de Odebrecht en el extranjero". También Castro le aseguró a Prado que Odebrecht no le haría transferencias en su cuenta en la BPA. Sabía todo. ❖

el dato