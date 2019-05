Reforma política sería inviable con agenda de Bartra

Las propuestas de reforma política vinculadas a reajustes constitucionales para mejorar el sistema electoral quedarían sin efecto para las elecciones del 2021. Así será mientras se rijan al cronograma de la Comisión de Constitución, dirigida por la fujimorista Rosa Bartra, según especialistas y congresistas consultados por este diario.

Como se sabe, el 10 de abril el Ejecutivo presentó 12 proyectos de reforma política, de los cuales cuatro requieren modificaciones en la Carta Magna. Dichas correcciones necesitan 87 votos en el Pleno en dos legislaturas.

Y ahí comienza el dilema.

Según la socióloga e integrante de la Comisión de Reforma Política Jessica Benza, el cronograma de Constitución, que antepone 138 proyectos de ley a los de reforma política hasta el 2 de julio, no daría tiempo para aprobar la propuesta del Ejecutivo. Más aún, considerando que la presente legislatura vence a mediados de junio. “Si no se aprueban hasta esa fecha (en primera votación), no podrán aplicarse en las próximas elecciones”, sostuvo.

La abogada Milagros Campos, quien también integra la Comisión de Reforma Política, explicó que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones precisa que las reformas constitucionales vinculadas a temas electorales deben quedar listas un año previo a los comicios.

En base a ello, y teniendo en cuenta que la segunda legislatura inicia en agosto, el Parlamento deberá aprobar las cuatro propuestas de reforma constitucional y política del Gobierno en diciembre y ser promulgadas en abril del 2020 a más tardar. Caso contrario los proyectos recién tendrán validez en el 2026.

Como se sabe, las cuatro iniciativas que requieren reforma constitucional consisten en regular la inmunidad parlamentaria, evitar postulación de condenados en primera instancia, ampliar la gestión de alcaldes y gobernadores a cinco años, y reforzar las relaciones entre el Ejecutivo y Legislativo.

Una vez que se aprueben esas iniciativas, enfatizó Benza, lo recomendable es analizar las ocho propuestas restantes que no demandan cambios constitucionales. Además, recordó que la reforma política cuenta con el respaldo de la ciudadanía. Similar lectura tuvo el secretario de Transparencia, Gerardo Távara, quien acotó que los proyectos en cuestión nacieron para resolver un contexto de crisis y corrupción.

Reclamos en Congreso

En tanto, en el Legislativo, parlamentarios de la Comisión de Constitución discrepan con el cronograma de Bartra.

El congresista Gino Costa recordó que la Comisión de Reforma Política, antes de presentar sus iniciativas, recibió a todas las bancadas para buscar consenso y recoger ideas. Por ejemplo, dos de las agrupaciones que se reunieron con esta comisión en marzo fueron Fuerza Popular y el Apra. Curiosamente, hoy ambas facciones critican la reforma y apoyan la agenda de Bartra.

Para el vocero de PpK, Jorge Meléndez, el problema parte de una falta de criterio para priorizar los proyectos en el grupo de Bartra, quien al cierre de esta nota, admitió en Canal N que su comisión solo dedicó cinco sesiones para analizar las propuestas del Ejecutivo. De esa forma, la lentitud fujimorista para agilizar reformas anticorrupción es evidente. ❖

Urge cambiar cronograma de la Comisión de Constitución

En la sesión del martes 7 de abril, la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, dijo que existe un acuerdo que estipula que su comisión sesione martes por la mañana y miércoles en la tarde. “Le voy a pedir al presidente del Congreso que no programe Pleno los miércoles y que no interrumpa. Le pediremos que sean los jueves y viernes”, expresó. Gino Costa refutó que lo adecuado debería ser que Constitución labore martes y viernes para que las sesiones no se crucen con el Pleno y ocasionen retrasos.

El legislador Javier Velásquez Quesquén recomendó que la legislación debe ampliarse en caso no se consiga aprobar las reformas en primera votación en julio. Sin embargo, Velásquez insistió en que la reforma política es usada para “ocultar los problemas del país”.

Jessica Benza

Abogada

“Hay proyectos importantes para erradicar los problemas de corrupción en nuestras instituciones. Por ejemplo, en la inmunidad parlamentaria que sea la Corte Suprema quien la levante”.

Gerardo Távara

Asociación Transparencia

“El cronograma aprobado en la Comisión de Constitución pone en riesgo la reforma política y, además, porque no considera que los proyectos de ley del Ejecutivo se tramitan con carácter de prioridad”.