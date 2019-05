Tacna: Excoordinadora de congresista Jorge Castro teme por su vida [VIDEO]

Paola Alave Quispe, excoordinadora del despacho del congresista Jorge Castro Bravo, acudió ayer a reiterar su pedido de garantías personales en la Subprefectura del distrito de Pocollay. Alave Quispe argumenta haber sido amenazada tras denunciar a su exjefe, quien la hacía pagar sus cuentas de servicios básicos. Señaló a la hija del parlamentario, Andrea Castro Espejo, de ser la autora de la amenaza.

A fines de abril, Alave solicitó garantías en esta Subprefectura. Ayer ella y Castro Espejo fueron citadas a una audiencia de conciliación por la subprefecta Magaly Ponce Mamani. El fin de la reunión era que ambas, con presencia de sus abogados, pudieran llegar a un acuerdo mutuo de no agresión verbal. La conciliación no se logró.

"La amenaza fue pública en el Facebook. La hija del congresista escribió que me prepare para lo que se me viene. (...) Ella ha reconocido que escribió eso. También, ha indicado que lo hizo, de repente, en un momento en que vio el reportaje y se indignó. Pero yo temo por mi vida, porque hay muchas cosas extrañas que están sucediendo", declaró Alave.

Por su parte, la subprefecta Magaly Ponce informó que se otorgaron tres días hábiles a Alave y Castro Espejo, para que puedan brindar pruebas que sustenten sus versiones en el caso. Esas pruebas pueden ser videos, grabaciones o mensajes. Después de ello, se determinará si se otorgan las garantías a Alave o no.

La excoordinadora laboró junto a Castro desde inicios de su gestión hasta comienzos de abril de este año. A través de un reportaje televisivo, Alave denunció que ella pagaba de su sueldo los servicios básicos de la oficina del parlamentario en Tacna. Además, comentó que el primer local, que ocupó el despacho de su exjefe, fue alquilado y pagado por ella de forma mensual.

"Me siento preocupada por mis dos menores hijos. Me llama gente queriendo ubicarme. Gente extraña ronda por las noches por mi casa. Pedí apoyo al Ministerio de la Mujer por la denuncia que hice, pero no recibí nada de apoyo", comentó.

Alave anunció que presentará su denuncia contra el congresista en el Ministerio Público y acudirá a las citaciones del Congreso, el cual anunció una investigación contra Castro por falta ética.