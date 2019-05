Arana y Rosas discutieron por marchas de grupo 'Con mis hijos no te metas'

Discrepancias. La ministra de Educación, Flor Pablo, acudió al Congreso de la República para responder el pliego de preguntas de su interpelación por el contenido de los textos escolares. Durante el debate, los congresistas Marco Arana y Julio Rosas protagonizaron una discusión.

El tenso momento inició cuando Marco Arana cuestionó el financiamiento del grupo 'Con mis hijos no te metas', que en las últimas semanas ha colocado carteles en avenidas principales de la capital contra el enfoque de género.

"Este debate no es sobre una 'ideología de género', sobre las ONG, porque si de ONG quieren hablar, ¿quiénes están financiando a quienes se han querido atribuir que están salvando a la familia? Los financian organizaciones vinculadas al Opus Dei, Sodalicio, a iglesias evangélicas, fondos de magnates también de Estados Unidos o de otros países", dijo Marco Arana.

La respuesta de Julio Rosas no tardó en darse. "El congresista Arana, frustrado de su propia religión, ha venido a insultar y violentar la Constitución, que me ampara a mí y a muchos otros cristianos evangélicos y fieles católicos que no debemos ser insultados ni discriminados por nuestra religión", aseveró.

Este incidente durante el debate de interpelación a la ministra de Educación, Flor Pablo, duró unos minutos más hasta que tomó la palabra otro congresista. Al cierre de esta nota, el debate en el Pleno continúa.

Si las respuestas del ministro convence a los congresistas se da por concluida la interpelación. Sin embargo, si ocurre lo contrario, se puede presentar una moción de censura contra el ministro interpelado. Esta medida debe ser presentada por al menos el 25% del Parlamento (33 miembros) y para ser aprobada, requiera de la mitad más uno (66 votos).

Si el Congreso aprueba la moción de censura contra el ministro interpelado, este debe renunciar. En ese escenario es importante mencionar que este Congreso ya ha censurado al gabinete de Fernando Zavala, y de ocurrir una segunda censura, el presidente de la República, Martín Vizcarra, tiene la facultad de disolver el Parlamento.