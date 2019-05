“Hoy no tenemos partidos, sino franquicias financiadas por empresas como Odebrecht”

Nuevo Perú realiza un trabajo de bases. El último fin de semana celebró un congreso en Arequipa. El acto estuvo presidido por Verónika Mendoza, quien aceptó una entrevista fugaz. ¿Están preparando el camino para el 2021? Ella acepta que les falta la inscripción. El plan B sería tejer alianzas o esperar cambios en las reglas de juego.

El gobierno planteó una serie reformas políticas. ¿Nuevo Perú está de acuerdo?

El Perú no merece solo parches y ajustes en algunas normas, sino un nuevo pacto, sobre la base de nuevas reglas de juego en los distintos ámbitos de la política, la economía, la gestión del territorio. Como organización política proponemos una nueva Constitución. En reforma política, planteamos cambiar la modalidad de la inmunidad parlamentaria, convertida en impunidad para corruptos.

¿No debería haber inmunidad parlamentaria?

El Congreso no debería levantarla, porque otorongo no come otorongo, sino el Poder Judicial.

¿Sobre el sistema de partidos ustedes hicieron algunas sugerencias?

Hoy no tenemos partidos, sino franquicias electorales financiadas con el aporte de grandes empresas como Odebrecht, OAS o la minería ilegal. En la campaña, venden sus cupos a los candidatos y estos, cuando llegan al poder, no representan a la ciudadanía sino a sus financistas. Hay una propuesta clave, de cambiar la inscripción de un partido para que no dependa del dinero, sino a una lógica donde la inscripción de un partido y la elección de los candidatos la defina la gente.

Pero para inscribir un partido se necesita una determinada cantidad de firmas. No hay que poner un dinero puntual.

Sí, implica una fuerte inversión. La actual valla de firmas es de 730 mil, aproximadamente, sin embargo, la experiencia mostró que para que te puedan validar esa cantidad, tienes que presentar cerca de dos millones en un plazo de dos años. Con Nuevo Perú, lo intentamos con nuestros militantes, pero no alcanza con la buena voluntad. Quienes se inscribieron, contrataron brigadas para recoger firmas. Cuesta un montón de plata. Además, para la revisión, a partir de tu segundo lote, las entidades del sistema electoral te cobran un sol por firma revisada y cerca de un sol por la revisión de cada adherente. Es urgente una reforma.

En las condiciones actuales, la inscripción de Nuevo Perú es complicada...

Efectivamente. Tenemos representación en el Parlamento y comités, pero aún sin registro. Eso no impedirá que sigamos dando nuestra voz y peleemos por el cambio de reglas.

La corrupción destapada en el Perú arrasó con toda la clase política. Hay líderes de derecha y también de izquierda comprometidos con la podredumbre de Odebrecht.

Hay una corrupción generalizada. No solo Odebrecht, también OAS, constructoras nacionales, Graña y Montero, y otras de nivel regional. Es una clase política tradicional, que funcionó con la Constitución del 93, que dice que en el Perú manda el poder del billete. No hay un Estado que planifica ni regula el desarrollo. Como país, renunciamos a nuestra soberanía de recursos y territorio. Un ejemplo concreto, en el sur: quienes hacen o deshacen sobre nuestros recursos son las empresas mineras. Lo peor, ni platita dejan: Las Bambas no pagará Impuesto a la Renta hasta el 2022, por beneficios tributarios. Cerro Verde, en Arequipa, tiene una deuda de por los menos S/ 500 millones por regalías y nadie le cobra.

Sobre una participación mayor del Estado en la economía, muchos sostienen que ese modelo ya está caduco. Venezuela es una demostración de eso. ¿Ustedes proponen el estatismo?

No. Además de lo que estoy hablando no es el modelo venezolano, todo lo contrario, nosotros siempre fuimos distantes del modelo económico venezolano, de la dependencia excesiva del sector extractivo. Cuando el petróleo estuvo por los cielos, les fue más o menos bien, cuando cayó se fueron por los suelos, es el riesgo que corremos de repetir aquí con la minería, por eso decimos no al modelo venezolano, que es el mismo modelo de PPK, Vizcarra y compañía; nosotros proponemos un modelo de diversificación productiva.

¿Qué opina de Susana Villarán, Ollanta Humala, Nadine Heredia?, con los últimos compartió militancia en el Partido Nacionalista del Perú. Llegaron con una prédica de izquierda y ahora están procesados. La impresión del ciudadano de a pie es que derechistas o izquierdistas igual se corrompen.

Creo que esos casos nos demuestran que no se trata solamente de personas, que para cambiar la situación del país no basta cambiar de presidente, necesitamos cambiar las reglas de juego, porque si no vamos a repetir la misma historia, que es lo que pasó con Humala y Villarán, que siguieron el mismo esquema, las mismas reglas de juego: financiamiento de las grandes empresas, se arrodillaron ante los poderes transnacionales y económicos, nacionales y locales.

¿Cuando Ud. estuvo en la campaña con ellos no se dio cuenta?

No, porque, como usted mismo ha señalado, su propuesta, por lo menos de Humala, era romper con ese esquema, recuperar la soberanía, la capacidad planificadora del Estado. Lamentablemente en el día uno se arrodilló frente a la Confiep. Por eso insisto en que no solo se trata de personas sino de cambiar las reglas de juego y no se trata de confiar en un partido o una persona, se trata de que todo el pueblo peruano dé un gran diálogo y debate nacional para que desde nosotros, desde nuestra experiencia y expectativas, podamos llegar a este nuevo pacto fundacional, de cara al bicentenario, además. ❖

