Fiscal pide acatar decisión sobre los Chávez Sotelo

Respecto a la resolución de la Sala Penal de Apelaciones de Abancay que revocó la prisión preventiva de los abogados Jorge Chávez Sotelo, Franck Chávez Sotelo y Carlos Vargas Arizábal, exasesores de la comunidad de Fuerabamba, y la cambió por comparecencia, el fiscal coordinador de Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, expresó su desacuerdo con el fallo, pero dijo que como hombre de derecho lo respeta.

Asimismo, consideró improcedente la revisión de esta resolución por la Corte Suprema, como lo ha solicitado la Procuraduría del Ministerio del Interior, porque ya se agotó la doble instancia.

"En un Estado de derecho se tienen que respetar las resoluciones del Poder Judicial así no nos guste. Esa es la instancia, (la Sala de Apelaciones), ya no se puede ir más allá. No hay recurso de nulidad en el nuevo Código Procesal Penal", sostuvo Chávez Cotrina.

En cambio, el procurador del Ministerio del Interior, Luis Casaverde Reyna, estimó que existe una pequeña posibilidad de que esto ocurra mediante un recurso de casación.

Indicó que el Código Procesal Penal establece la oportunidad de presentar el recurso extraordinario de casación contra resoluciones que vulneran alguna garantía procesal.

"Hemos comunicado al fiscal de investigación preparatoria que la resolución tendría algunos vicios y que sería importante que llegue a la Corte Suprema para que la revise. La Sala habría ido más allá de la valoración de los requisitos de la prisión preventiva y habría adelantado opinión sobre los hechos", declaró el abogado del Ministerio del Interior.

La nueva situación legal de los Chávez Sotelo también preocupó a Casaverde Reyna.

"Al estar en libertad, van a seguir comunicándose con los dirigentes de la comunidad más allá del impedimento de comunicación que existe. Sabemos que tienen mucha influencia en los comuneros. Esto va repercutir en la investigación así como en la situación social de la zona", anotó Casaverde.

El dato

Diálogo. Comuneros de Fuerabamba, MMG Las Bambas y el Ejecutivo se reunirán el 6 y 7 de mayo. Verán el pago por servidumbre de uso del fundo Yavi Yavi.