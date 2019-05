Enrique Cornejo se pronuncia tras el rechazo de su prisión preventiva

El exministro de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de Alan García, Enrique Cornejo, se pronunció a través de su cuenta de Twitter varias horas después de que el juez Juan Sánchez Balbuena ordenara comparecencia con restricciones en su contra en vez de prisión preventiva.

Enrique Cornejo pudo haber sufrido por 36 meses dicha pena si el juez aceptaba la solicitud del fiscal José Domingo Pérez, que lo denunció por presunta colusión con la constructora brasileña en la obra el Metro de Lima, cohecho pasivo propio y lavado de activos.

"Ya con la alegría de volver a abrazar a mi familia, quiero agradecer a todas las personas que de diferentes maneras me expresaron su apoyo y sus oraciones. Seguiré colaborando con la justicia, pero también defendiendo mi gestión qué fue transparente y eficiente", escribió en su red social el excandidato a la alcaldía de Lima.

Tras su salida de la audiencia, indicó a la vez que "está claro que no cometió ningún acto irregular, no recibió ningún dinero, no ha solicitado ningún dinero". Pero es necesario precisar que su caso no aún ha sido cerrado.

"La obra del tren eléctrico es la mejor que se ha hecho en lima en los últimos años. Estoy muy orgulloso de esa obra que hoy día permite que cerca de 1 millón de personas puedan ir todos los días a sus casas, estudios", adicionó.

También se dictó comparecencia con restricciones a Oswaldo Plasencia, Jorge Menacho y Raúl Torres. Días antes sí se condenó con 36 de prisión preventiva a Luis Nava, secretario de Alan García.