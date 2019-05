Enrique Cornejo y demás implicados en caso Odebrecht quedaron en libertad [FOTOS]

El exministro Enrique Cornejo queda en libertad, después de más de 10 días de detención preliminar, al no recibir prisión preventiva, como había pedido la Fiscalía que lo investiga por el caso Odebrecht. El juez Juan Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, negó este pedido porque consideró que "no había suficientes elementos de convicción" que lo sustenten. También denegó la solicitada prisión preventiva para Oswaldo Plasencia, ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima (AATE); Jorge Luis Menacho, exsecretario del Ministerio de Transportes; y Raúl Torres Trujillo, exjefe de Provías Nacional; investigados en la Fiscalía por presuntos delitos de colusión, cohecho y lavado de activos.

