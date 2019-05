Amenazan a extrabajadora de congresista Jorge Castro

Tacna. Ruth Paola Alave Quispe, excoordinadora del congresista Jorge Castro Bravo, afirmó entre lágrimas que fue víctima de amenazas, tras denunciar este fin de semana que de su sueldo se pagaban los servicios de la oficina de Castro. Alave fue cesada el 5 de abril de sus labores en la oficina del parlamentario en Tacna.

La dama reafirmó que era ella quien asumió el alquiler de la primera oficina de Castro y, luego, el pago de todos los servicios de la actual oficina en la Av. Municipal. "He sido amenazada. (...) Me reservo el nombre, pero es una persona allegada al señor Castro. Tengo temor y he pedido garantías", declaró Alave.

Ella solicitó las garantías en la Subprefectura del distrito de Pocollay y ha invocado ayuda al Ministerio de la Mujer. "No fue una amenaza de muerte, pero me dijeron: 'Atente a las consecuencias'. Tengo hijos y, por ello, es mi temor", concluyó.ϖ