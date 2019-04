Tejada: Velásquez me pidió que no cite a Nava y no levante el secreto bancario de García

En una semana cargada por el interrogatorio a Jorge Barata, el excongresista Sergio Tejada, quien estuvo a cargo de la megacomisión que investigó el segundo gobierno de Alan García, señaló que el aprista Javier Velásquez Quesquén le había pedido no citar al ex secretario presidencial Luis Nava en la comisión ni levantar el secreto bancario del exmandatario.

En entrevista con Ideeleradio, el exparlamentario señaló que el incidente se produjo en el primer año de funciones de la megacomisión investigadora, cuando se manó la posibilidad de citar a Nava Guibert.

“Quiero contar una anécdota, cuando estamos investigando en la megacomisión, el primer año, decidimos citar a Luis Nava e investigar el caso sobre los colegios emblemáticos y un connotado dirigente aprista se me acercó, afuera del Parlamento y me dijo ‘Sergio, no cites a Luchito Nava, no cites al doctor, él no tiene nada que ver, solo es secretario de Palacio de Gobierno. ¿Para qué lo vas a citar?’”, expresó Sergio Tejada.

Indicó que el dirigente aprista era Javier Velásquez Quesquén, reiterando que “se me acerca en esa oportunidad y me pide que no lo cite”. No obstante, no fue el único pedido que le hizo

“(Velásquez Quesquén) se me acerca en otra oportunidad para pedirme que no le levante el secreto bancario a Alan García”, narró Tejada.

Asimismo, Sergio Tejada contó que está citado por la fiscalía para este viernes para que indique respecto a lo que realizado por la megacomisión y lo que pudieron hallar. Añadió que Luis Nava intentó que no se le levante el secreto bancario mediante una acción de amparo.

“He sido citado por la Fiscalía para que declare respectos a los hallazgos de la megacomisión. Ya he acudido a una primera citación y mañana voy a cubrir de nuevo”, explicó.