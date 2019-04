Elección interna sin intromisión

Con la reforma política, nuevas reglas de juego se aplicarían en las elecciones internas de los partidos y movimientos políticos, dejando atrás las cúpulas partidarias que imponen a sus candidatos.

De acuerdo al artículo 21 de la propuesta, las organizaciones políticas seleccionan de manera obligatoria sus candidatos a cargos de elección popular, mediante elecciones simultáneas, a nivel nacional, con voto secreto y obligatorio de sus afiliados y no afiliados.

Con ello, quedarían excluidos los otros dos mecanismos vigentes por los cuales se eligen candidatos mediante elecciones internas: solo afiliados, y a través de delegados.

"Cuando participan afiliados y no afiliados en una elección interna, hay mayor legitimidad social. Las cúpulas no pueden manejar el resultado a su favor, porque ahora con la intervención del JNE y la ONPE, los procesos no serán parcializados", dijo el experto el temas electorales José Tello.

Javier Velásquez Quesquén (APRA) considera positiva esta parte de la reforma porque, en su opinión, fortalece a los partidos y evita que las cúpulas partidarias suplan la voluntad de sus afiliados.

Sin embargo, consideró que la votación por delegados debe ser un intrumento de excepción, pues existen zonas que, por determinadas circunstancias –como las heladas–, quedarían sin representación.

Edmundo del Águila (AP) consideró por su parte que la propuesta es para un escenario ideal y a largo plazo, dado que previamente los partidos deben consolidarse, inculcar una cultura democrática entre los militantes y tener experiencia en elección interna.

De acuerdo a la propuesta, estas elecciones internas –a diferencia de lo dispuesto en la actual ley vigente de partidos políticos– deben ser organizadas de manera obligatoria por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para candidatos al Congreso, presidente de la República, gobernadores y alcaldes provincial y distrital.

También determina, por primera vez, la participación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como segunda instancia para resolver controversias, agotadas las instancias al interior de la organización.

Del mismo modo, destaca la paridad en la conformación de las listas al Parlamento, consejeros regionales y municipales. Así, se plantea que el 50% sean mujeres y 50%, hombres. ❖