Bustamante sobre Las Bambas: "Mañana se definirán las fechas de mesas técnicas"

La titular de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, declaró que en los siguientes días se establecerá un cronograma para las nueve mesas técnicas implementadas para recoger las propuestas de los comuneros de Cotabambas y especialistas.

“Habrá nueve mesas técnicas. Cotabambas ha planteado una plataforma con nueve temas; cada tema tiene su particularidad y el compromiso que hemos asumido es iniciar ya la mesa técnica 1 que tiene que ver con justicia y derechos humanos, y el premier comprometió al titular de Justicia a estar en esa mesa, manifestó Bustamante para La República.”

“Con respecto a la otras (desde la mesa 2 hasta la 9), mañana 16 se va a definir su cronograma. Dependiendo de los temas estaré ahí personalmente (y habrá temas en el que no estaré), pero el seguimiento de todo el proceso lo tengo acá", agregó la titular del Midis.

Asimismo, se refirió sobre los pedidos que le han realizado los comuneros a fin de liberar a sus asesores en el marco del conflicto en Las Bambas. La ministra comentó que si bien el Poder Judicial debe tratar el tema, el Ejecutivo lo ha invitado a la mesa técnica.

“El Poder Ejecutivo respeta la autonomía del Poder Judicial y el Legislativo. En la mesa de justicia y derechos humanos se ha invitado al Poder Judicial y al Ministerio Público para que participen, teniendo en cuenta el rol del Ministerio de Justicia es que en esa mesa estará su ministro”, explicó.

Por otro lado, indicó que los pobladores del lugar no harán ningún problema por la no presencia de ella en algunas reuniones debido a que ya han conversado al respecto.

“Seguimos dialogando; he hablado hoy con el gobernador regional y el alcalde provincial, y se va a desarrollar la mesa conforme a lo acordado. [...] Ya hemos hablado con los comuneros y ellos saben que va a haber momentos en que voy a estar y momentos en los que no, es parte del proceso. [...] El hecho de que esté o no esté en una fecha no significa que no esté atendiendo el tema y eso lo conversamos en Yavi Yavi, por ejemplo”, informó Paola Bustamante.

Paola Bustamante se reunió hoy en el Congreso de la República con la Comisión Especial Multipartidaria a favor de los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – VRAEM, presidida por el congresista Dipas Huamán Joaquín.