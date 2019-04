Testaferros negaron vínculos con hermanos Orellana pese a tener terrenos de la red

Tesalia Pacaya, Lauro Sánchez y Enrique Hipushima, acusados en el juicio a la red criminal de Rodolfo y Ludith Orellana en la Sunarp, fueron interrogados este lunes por la Fiscalía en relación a los inmuebles que figuran a sus nombres entre los años 2010 y 2012.

No obstante, las respuestas que obtuvieron los fiscales Eiser Jiménez y Elvis Suárez fueron negativas. Iniciando por si conocían a los hermanos que encabezaron la red delictiva, así como al personal de confianza que acompañaba a Ludith en el "área de saneamiento" del estudio de abogados, ninguno admitió los vínculos con la organización criminal infiltrada en Sunarp.

Pese a ello, el Ministerio Público mostró las pruebas que recabaron en la investigación preliminar. Así, se demostró en audiencia ante la jueza Fernanda Ayasta, que en un documento de compra-venta Tesalia Pacaya adquirió un inmueble con fecha en 1993 denominado Parinacochas, en el distrito de La Victoria, pagando S/20 mil a través de un laudo arbitral elaborado por demás integrantes de la red.

Negación persistente

"No tengo idea de dónde aparecieron esos documentos", precisó en sesión la acusada. Cabe precisar que la audiencia tuvo que dilatarse puesto que Pacaya argumentó no poder leer bien las pruebas que mostró el fiscal, tardando más de 20 minutos para luego negar lo presentado. Solo reconoció su DNI y su nombre, mas no la firma.

La tesis de la Fiscalía es que ella recibió US$11 mil de Max Núñez Quispe, otro acusado a quien habría vendido el predio Parinacochas. A ello, Pacaya repitió: "Desconozco en todo lo que me están implicando (...) Ni sé qué es un inmueble", negando además haber ido a una notaría para legalizar el ilícito.

En el caso de Lauro Sánchez, las respuestas fueron similares, pero más contradictorias. Al inicio del interrogatorio, afirmó no haber visitado Lima entre los años de actividad de la organización criminal (2009-2013), para luego afirmar que sí lo había hecho entre 2011 y 2012 y cumplir con citaciones de un proceso en su contra por defraudación.

Además, por fungir de testaferro en el inmueble de 'La Coruña' en La Molina, este recibió una sentencia de dos años de libertad condicional. Sobre este punto es preciso enfatizar que tuvo dos abogados en el juicio, de quienes dijo "mi sobrino me solventó y no sé si eran del Sr. Orellana", para luego retractarse y mencionar que nunca conoció a Rodolfo Orellana, artífice de la red criminal.

Estos letrados, según señaló Suárez, "me dijeron que no declare, que me quedara en silencio". Con ello, se abre la posibilidad de un intento de la red delictiva de no ventilar las operaciones. De igual manera contestó negándolo todo el acusado Enrique Hipushima, señalando que sus abogados en un juicio también fueron solventados por Hernán Villacréz.

Para el fiscal Eiser Jiménez, "el imputado tiene derecho a la no autoincriminación", sin embargo, señala que se han desprendido datos importantes en estas últimas audiencias.

Benefactor y enlace

El trasfondo común a los tres acusados, además de ser vecinos y residir en Ucayali, Pucallpa, fue que tuvieron el mismo benefactor: Hernán Villacréz Torres, ahora difunto y uno de los testaferros más importantes en la red delictiva así como otrora chofer de Rodolfo Orellana.

Aquel pagó en 2010 dos viajes a Lima en avión a Tesalia Pacaya con el fin, según la acusada, de buscarle trabajo como empleada del hogar en la capital. No obstante, luego diría que firmó documentos sin leer a pedido de Hernán al llegar a una oficina cuya dirección desconoce.

Parecido destino tuvo el fin de Hernán Villacréz de traer a Lima a su tío Lauro Suárez, con el fin de conseguir trabajo como chofer entre 2012 y 2013. No obstante, este sí reconoció que fue una vez al estudio de abogados Orellana, donde se elaboraban los documentos fraudulentos.

Pese a las constantes negativas y contradicciones, la declaración de Hernán Villacréz, que ha sido incluida en la investigación, señalan que los tres sí conocían de las instalaciones del estudio Orellana, a donde fueron trasladados para concretar la firma de documentos que les permitieran hacerse de terrenos ilícitamente. El Ministerio Público solicita para los tres testaferros una pena de 4 años de cárcel cada uno.