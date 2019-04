Exministro Paredes habría adquirido vivienda con un monto menor de su valor

En medio de las investigaciones relacionadas al ‘ Club de la Construcción’, en el que está vinculado el exministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, su vivienda adquirida en Surco habría tenido un monto mayor por el que pagó.

Según el reportaje de Cuarto Poder, Paredes Rodríguez había señalado en febrero que por el departamento, de 356 metros –según él–, ubicado en Cerros de Camacho, Surco y comprado en el 2012, pagó 580 mil dólares: la mitad con ahorros y el resto con un crédito hipotecario.

No obstante, el área de la vivienda era mayor, dado que Carlos Paredes solo contaba el espacio construido.

El extitular del MTC había indicado que por metro cuadrado de pagó cerca de 1 660 dólares. La cantidad fue confirmada por la empresa constructora, Chilpes S.A., cuya dueña es Gabriela Lizier, pareja de Rodrigo Arosemena, ex gerente general de Antalsis, empresa beneficiada por Martín Belaunde Lossio con 150 millones de soles en licitaciones.

El monto total por esos 356 metros cuadrados es cerca de los 580 mil dólares; en la minuta de compraventa sale 545 mil, sumados por un depósito de 5 mil y dos cocheras de 30 mil por ambas. No obstante, el dúplex es de 538 metros cuadrados: 255 en el primer piso, 283 en el segundo; de este último, 94 metros como construcción y 189 como terraza, pese a que actualmente se encuentra techada.

La parte no construida no habría sido considerada del pago. Según la empresa, al no ser un área techada, suele tener un “valor mínimo” descontado “total o significativamente” de lo negociado. En este caso, no habría sido considerado de manera total.

El especialista en valuaciones comerciales inmobiliarias, Víctor Saldaña Sánchez, indicó al dominical que el valor por el metro cuadrado hubiese sido de 1 800 dólares, además de contar el área de la terraza –esta con un valor del 50%–. El monto llegaría a 850 mil dólares, solo por el departamento.

Para el crédito hipotecario solicitado por Carlos Paredes al BCP, la banca había realizado una tasación, a cargo de un perito evaluador de la Superintendencia de Banca y Seguros, de 870 340 dólares, siendo aprobado por ambas partes, cerca de 300 mil dólares más de lo que pagó.

En el lugar, incluso, el valor por metro cuadrado de otras viviendas fueron mayores al que pagó el exministro del MTC, pese a tener un área menor. La propiedad de Paredes también forma parte de las investigaciones por el caso ‘Club de la Construcción’.

En entrevista con Cuarto Poder, el exministro sostuvo que canceló 580 mil dólares por el departamento, señalando que lo declarado fue el área ocupado en la vivienda, pese a que el área entonces no techada igual iba a ser de su propiedad. Añadió que le puso techo de policarbonato "para darle algún uso".