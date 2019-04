Testigo dio dos versiones sobre el crimen de su esposo

La acusación fiscal contra Edwin Oviedo Picchotito por su presunta relación con dos asesinatos cometidos por la organización criminal Los Wachiturros de Tumán fue sometida a escrutinio durante la primera audiencia de prueba anticipada. En esta, la fiscalía presentó a un colaborador eficaz cuyas declaraciones causaron controversia entre las partes. Pero habrá más episodios confrontacionales cuando se acredite que algunos testigos se contradicen en sus versiones, como el caso de Mercedes Vera Cajusol, esposa de una de las víctimas, Manuel Rimarachín Cascos, asesinado el 11de octubre del 2012. La fiscalía atribuye a Oviedo la presunta instigación de este asesinato, porque supuestamente Rimarachín era opositor a la administración de la azucarera Tumán por parte del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Pocas semanas después del crimen, el 19 de noviembre del 2012 Mercedes Vera Cajusol ofreció una ampliación de su manifestación sobre los hechos ante la policía. Vera se encontraba en su vivienda cuando su cónyuge fue asesinado muy cerca de la puerta, por lo que condujo a la víctima al hospital y pudo conversar con él, conforme el relato que dio a las autoridades. En esta ocasión, la policía preguntó si su esposo llegó a identificar al autor de los disparos. Así se produjo este revelador interrogatorio:

“-Si usted refiere que su esposo Manuel Rimarachín al momento que lo auxiliaron hablaba, conversaba de manera normal, precise ¿qué comentarios le hizo sobre los hechos que se investigan?

“-Que, no me dijo nada sobre su muerte cómo pasó (sic). Yo le preguntaba quién había sido, pero no me dijo nada.

“-Si dice usted que no le dijo nada, entonces diga ¿qué otros comentarios le hizo en ese momento crítico que pasaba su esposo?

“-Que, solo me decía no me dejes morir y decía: aire, aire, no me dejes morir. (...)

“-Si, ¿su esposo fallecido ha tenido problemas en el área donde trabaja?

“-Que, no ha tenido problemas, todos lo llevaban muy bien.

Pero el 17 de diciembre del 2015, ante el fiscal Juan Carrasco Millones, Mercedes Vera mencionó hechos que había negado ante la policía en 2012. La viuda relató:

“En el trayecto al hospital de Tumán, mi esposo me dijo: ‘No me dejes morir, Rosalía’. Entonces, yo le pregunté que quién le había disparado’, pero me dijo: ‘No, porque tengo miedo que te pase algo a ti o a mi hijo’. Pero yo le insistí diciéndole: ‘Pero, dime, dime, quién ha sido’. Y él me dijo: ‘El que me ha disparado ha sido El Charún. Pero ahí ha estado Leguía y Valencia. Aclarando que el nombre de ‘Charún’ es Edward Montenegro Sales, y de Valencia sólo se que se llama (Jonathan) Valencia Delgado. El nombre de Leguía es (Gregorio) Leguía Cerna. (...) Algunos trabajadores sabían (quiénes fueron criminales), pero no hablaban por miedo, pero yo sí sabía quiénes lo habían asesinado”.

En las audiencias de prueba anticipada, la fiscalía de Crimen Organizado de Chiclayo tendrá la dura tarea de explicar por qué la viuda de Manuel Rimarachín, Mercedes Vera, concedió dos versiones diferentes y contradictorias sobre el homicidio de su cónyuge. La defensa de Oviedo ya advirtió sobre estas diferencias en las manifestaciones.

Pero, además, la fiscalía tendrá que demostrar que lo que dice el colaborador eficaz 012-2015 encaja con lo expresado por Mercedes Vera. Y no es la única testigo cuyos relatos de los hechos difieren.❖

Una primera audiencia movida

En la primera audiencia de prueba anticipada, la defensa de los investigados denunció la manipulación del colaborador eficaz 012-2015. Afirmó que otra persona en otro ambiente le indicaba cómo responder. El Juez tuvo que enviar a una especialista legal para verificar que el testigo no fuera instrumentado.

Puesto que la fiscalía contra la criminalidad organizada de Chiclayo no adjuntó todas las declaraciones que rindió el colaborador para ser de conocimiento de la defensa, se tuvo que reprogramar la audiencia para el jueves próximo, y así evitar eventuales nulidades en perjuicio de los investigados.

