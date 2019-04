5 de abril: Se cumplen 27 años del autogolpe que nunca podremos olvidar

“Disolver”, dijo el entonces presidente Alberto Fujimori. La noche del domingo 5 de abril de 1992, los peruanos nunca olvidarán cuando en la televisión, el mandatario daba inicio al autogolpe en el país. Se cumplen 27 años de esa orden.

Las medidas señaladas por el mandatario –cuyo gobierno fue recordado por casos de corrupción, compra de lineas editoriales de medios de comunicación, violaciones a los derechos humanos, entre otros–, fue la disolución del Congreso, además de la interferencia al Poder Judicial, el Ministerio Público, entre otros organismos públicos.

Para la medianoche, inicios del lunes 6 de abril, la prensa era obstruida en las calles por los militares, mientras que unas tanquetas se fijaban en los alrededores del Parlamento.

La intervención llegó a los locales de los medios de comunicación –con el fin de que no se informe sobre la orden presidencial–, además del secuestro de opositores al gobierno de Alberto Fujimori, incluyendo a legisladores y periodistas. Además, la Casa del Pueblo del Apra fue allanada . Según el libro Montesinos y las Fuerzas Armadas, de Fernando Rospigliosi, el golpe de Estado se dio casi 3 años después de lo planeado, a raíz de la crisis en el primer gobierno de Alan García.

En la mañana de ese lunes, las portadas de los periódicos informaban sobre el autogolpe, incluso con hojas en blanco en el interior a raíz de la intervención.

El autogolpe también fue motivo para que el premier Alfonso de los Heros presentara su renuncia, siendo reemplazado por Óscar Raygada.

Alberto Fujimori señaló que se trataba de un “antigolpe”, argumentando que la medida fue necesaria para evitar ser derrocado. Sus explicaciones por esta decisión fueron dadas en una conferencia a la prensa extranjera el miércoles 8 de abril.

¿En qué contexto se dio el autogolpe del 5 de abril?

Previo al autogolpe, en junio de 1991, el Poder Ejecutivo recibió facultades legislativas en materia de fomento del empleo, pacificación y promoción de inversión. El plazo era por 120 días y otros 30 más para que el Congreso revise los decretos.

Pese al tiempo dado, el gobierno entregó 120 decretos en noviembre, cuando la legislatura culminaba en la quincena de diciembre, reiniciando labores el 1 de abril. Los decretos no fueron revisados en su totalidad, esperando continuar con su trato en el último mes mencionado. No obstante, fue imposibilitado por el autogolpe. No fue que el Parlamento se demore en el debate de lo presentado por el Ejecutivo.

El autogolpe, asimismo, permitió que el Congreso no continúe con las investigaciones a Alberto Fujimori por la matanza en Barrios Altos, perpetrada por el Grupo Colina el 3 de noviembre de 1991. Se había creado una comisión que indague el caso para esclarecer a los responsables. Sin embargo, fue detenida por la medida.

Tras 27 años, no se olvida el autogolpe

Se cumplen 27 años del autogolpe del 5 de abril. La fecha ha sido recordada por distintos personajes políticos, como el expremier Pedro Cateriano, quien expresó que se reitera la “condena” a la medida de Alberto Fujimori y de Vladimiro Montesinos. “El respeto al orden constitucional y a la democracia como forma de gobierno, siempre deben imperar en nuestro país”, añadió.

Hoy 5 de abril reiteramos nuestra condena al golpe de Estado de Fujimori y Montesinos del año 1992. El respeto al orden constitucional y a la democracia como forma de gobierno, siempre deben imperar en nuestro país.#Noalgolpedel5deabril pic.twitter.com/hH4nV0V3lD — Pedro Cateriano B (@PCaterianoB) 5 de abril de 2019

El congresista Humberto Morales de Frente Amplio, por su lado, señaló lo sucedido por el autogolpe, indicando que no debe volver a haber una dictadura.