Julio Rosas considera que el enfoque de género causa "derramamiento de sangre"

En el debate del Pleno por el voto de confianza para el Gabinete Ministerial de Salvador del Solar, el congresista Julio Rosas se refirió al enfoque de género, señalando que el Perú espera ser provida y señalando que la ideología de género, otro pensamiento, causa derramamiento de sangre.

El parlamentario de Concertación Parlamentaria declaró que preocupa “que se quiera imponer una dictadura totalitaria para que los peruanos vivan subordinados” con la ideología de género.

Con un fuerte rechazo al enfoque de género –en el que sostiene que es una ideología de género–, Julio Rosas señaló que no se puede permitir la política mencionada, cuya aplicación en el Currículo Escolar fue ratificado por la Corte Suprema, debido a que se estaría “violando su tierna inocencia, diciéndoles que también pueden construir socialmente, culturalmente su identidad como se sienten. Eso no se puede permitir”.

Asimismo, indicó mostrarse a favor de la “igualdad de oportunidades”, pero consideró que no se debe incluir la palabra ‘género’, “porque la mujer no es un género, es un ser humano y no le puede cosificar”.

Julio Rosas añadió que el país está “cansado del derramamiento de sangre durante el terrorismo”, expresando que se debe evitar que “otra fachada o ideología se siga derramando sangre inocente”.

El enfoque de género, no obstante, busca la igualdad entre hombres y mujeres, además del respeto a las diversas identidades, aspectos rechazados por el congresista y por colectivos conservadores como ‘Padres en Acción’ y ‘Con mis hijos no te metas’.