Odebrecht: reponen 20 días a la Fiscalía para seguir investigación a Félix Moreno

El pasado 4 de marzo, el Ministerio Público apeló la decisión de la jueza Elizabeth Arias de no reponer 21 días para la investigación por el caso Odebrecht dirigida contra Félix Moreno, actualmente prófugo.

Sin embargo, la Primera Sala de Apelaciones del Poder Judicial resolvió revocar lo decidido por la magistrada el 21 de diciembre pasado y devolver así a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato la chance de retomar las diligencias contra el exgobernador regional del Callao y sus vinculaciones con la constructora brasileña.

Cabe recordar que, en noviembre del 2018, la titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, Elizabeth Arias, solicitó la carpeta fiscal del caso contra Moreno para analizar si dictaba o no la prisión preventiva para el exfuncionario. No obstante, el 13 de diciembre rechazó la solicitud de la fiscal Geovana Mori. Así, en virtud a esta decisión Félix Moreno se encuentra desde entonces como no habido.

El lapso en que la magistrada no devolvió la carpeta del caso a los fiscales tuvo repercusión en las tareas que no pudieron realizar, por lo que solicitaron la reposición de los 21 día. Sin embargo, Arias denegó el pedido, además de que hasta en cuatro oportunidades tampoco respondió a los pedidos de la Fiscalía los días 30 de noviembre, 4, 6 y 7 de diciembre del año pasado.

Como se precisa en la resolución del Poder Judicial, se interrumpió el curso de la investigación de los fiscales y acepta en parte el pedido del Ministerio Público, por lo que les otorga 20 de los 21 días solicitados. Las actividades que no pudieron realizar en ese lapso, asimismo, fueron la de visualizar información recuperada de dispositivos electrónicos incautados de inmuebles de Félix Moreno así como tomar la declaración de un testigo.

Por otra parte, el documento también recomienda a la jueza Elizabeth Arias "asuma mayor celo en el desempeño de sus funciones", ante lo señalado anteriormentes, pues frustró diligencias del Ministerio Público. Es necesario recordar que Moreno recibió 2,4 millones de dólares de Odebrecht a cambio de la obra Costa Verde-Callao y que US$1,6 millones fueron para el empresario Gil Shavit, de acuerdo con la declaración de un colaborador eficaz en Brasil en febrero pasado.

