Ministerio Público de Tumbes debe incluir a Cesar Hinostroza en la investigación que se le sigue a Yhenifferd Bustamante

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, dispuso que la Fiscalía Anticorrupción de Tumbes incluya al suspendido juez Cesar Hinostroza, en la investigación que se le sigue a la exinspectora de Migraciones, Yhenifferd Elizabeth Bustamante Moretti.

La investigación también deberá ampliarse contra Percy Coaguila Tapia, Daniel García Huiman, Emilio Salazar Espinoza y Emma Quevedo Rujel, quienes participaron en la fuga de Hinostroza Pariachi, el pasado 07 de octubre del 2018.

La Fiscalía de la Nación considera que la fuga de Hinostroza no puede ser considerada un delito de función, por lo que no está protegido por el derecho de antejuicio constitucional. "El hecho atribuido al denunciado (Hinostroza) consiste en haber ofrecido y entregado una suma de dinero a una servidora pública a fin de que, en vulneración de sus obligaciones, le permita salir del territorio nacional, no obstante, de estar impedido judicialmente", señala la resolución del Ministerio Público.

También se anota que, al momento de cometer el presunto acto criminal, entre el 6 y 7 de octubre, Hinostroza ya no era funcionario público, pues había sido suspendido en sus funciones desde julio, y el Congreso de la República lo había destituido e inhabilitado por ejercer cargo público.

Con esta decisión, el proceso por la fuga de Hinostroza no pasará por el filtro del Congreso, donde el exmagistrado, considerado uno de los cabecillas de "Los Cuellos Blancos del Puerto", podría tener aliados.

Como se recuerda, la fuga del exjuez César Hinostroza Pariachi fue el resultado de un proceso de coordinación en el que participaron otras cinco personas. La extrabajadora de Migraciones Yhenifferd Bustamante Moretti confesó ante el Ministerio Público que, además de ella, intervinieron Daniel García Huiman, Emilio Salazar Espinoza y Emma Quevedo Rujel.

Según información alcanzada al Ministerio Púbico, el soborno de los diez mil dólares que pagó César Hinostroza, a través de su abogado Percy Coaguila, habría sido repartido entre cuatro personas que contribuyeron con la salida ilegal.

La misma investigada Yhenifferd Bustamante confesó haber recibido la suma de US$ 3.500 e, incluso, detalló ante las autoridades que el monto lo destinó para el pago de deudas pendientes con entidades financieras.