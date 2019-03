La Centralita: piden S/100 mil de reparación a Heriberto Benitez por encubrimiento real

La etapa previa al juicio o archivamiento del caso 'La Centralita' sigue su curso luego de que el fiscal Antonio Arévalo presentara la acusación ante la jueza María Álvarez Camacho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria. Así, de entre los 52 implicados totales, ya pasaron por control los acusados por asociación ilícita y peculado.

De esta manera, por la mañana y tarde de este miércoles, se realizó la fundamentación del delito de encubrimiento real para el excongresista de Solidaridad Nacional, Heriberto Benítez. Al ser el único acusado por la presunta comisión del ilícito, la Procuraduría solicitó a este que pague una reparación civil de 100 mil soles al Estado, mientras que el Ministerio Público solicitó para él 8 años de prisión.

De acuerdo con la versión que sostiene la Fiscalía tras la investigación preliminar, el 13 de julio del 2011, fecha en que se realiza el allanamiento al local ubicado en la urbanización La Caleta en Chimbote, 'La Centralita', Benítez "desapareció las pruebas y los equipos" como computadoras, DVD, quemadores, entre otros.

A ello, el funcionario Arévalo agregó que esta afirmación se apoya sobre declaraciones de testigos y colaboradores eficaces. La tesis indica también que el 11 de julio de aquel año, la presunta organización criminal se enteró de la diligencia que encabezaría el fiscal César Jiménez. Así, al día siguiente Benítez habría incurrido en el delito que se le imputa.

Heriberto Benítez, de igual modo que en una audiencia previa donde se le acusó por asociación ilícita con César Álvarez, Martín Belaúnde Lossio y otros, rechazó en este caso el monto de reparación de S/100 mil alegando que no era posible que tanto él como otras implicados hayan conocido de la diligencia fiscal el día 11, pues al día siguiente se formuló el pedido al Poder Judicial para que se autorice el allanamiento. También pidió la devolución del documento fiscal para un reexamen.

La declaración de María Luisa Acosta, exservidora judicial, fue importante para la acusación contra Benítez puesto que indicó que ella filtró la información del allanamiento a los integrantes de la asociación delictiva; no obstante, el exparlamentario sostuvo en audiencia y a La República que no hubo sustento pues ella fue excluida del proceso al no corroborarse su testimonio.

Es preciso recordar que el exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, se encuentra en prisión y es sindicado como el presunto cabecilla de la organización criminal. Durante la audiencia se revisaron además controles para los delitos de violencia contra la autoridad y colusión.