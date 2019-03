Subcomisión notificó a Pedro Chávarry para recoger sus descargos

El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, informó que notificó al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, sobre la investigación en su contra en el Congreso al día siguiente de la última sesión del grupo.

“Ha sido notificado el día martes. No tengo conocimiento si ya presentó sus descargos, porque no lo presenta directamente a la subcomisión, lo presenta por mesa de partes. Esperemos que el lunes temprano esté”, dijo a La República.

No obstante, acotó que, si los descargos no han sido presentados, la subcomisión igual continuará con el proceso, como es su curso normal.

“Si no contesta, igual sigue avanzando. Después llamamos a audiencia para que tanto el delegado como los congresistas hagan las preguntas pertinentes (al investigado)”, explicó.

El pasado lunes 11 de marzo, el grupo sesionó para elegir al delegado de la investigación. Fuerza Popular propuso a Luis Galarreta y la subcomisión lo aprobó por mayoría; sin embargo, la designación no fue oficializada, porque el investigado no había sido notificado.

César Segura dijo que en la sesión del próximo lunes, Luis Galarreta será quien decida si desea estar a cargo del caso, luego de que varios congresistas criticaran esta elección debido al apoyo que su partido, Fuerza Popular, ha mostrado hacia Pedro Chávarry.

"Parece que (ahora) no quiere, pero ya lo dirá ahí. Me hubiese gustado que me lo envíe por escrito, pero se discutirá en ese momento qué miembro de la subcomisión puede ser", contó.

Por otro lado, el presidente de la subcomisión también se refirió a las declaraciones de Marco Arana, quien dijo que lo denunciará ante la Comisión de Ética si no se priorizan los casos de Chávarry y Héctor Becerril.

“Si se va a impartir justicia bajo amenazas, entonces no va a haber justicia en nuestro país”, señaló César Segura. Reiteró que él está cumpliendo con los procedimientos según la Constitución.