Aráoz a Castro: "No puede echar barro con ventilador por su ignorancia"

La congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), Mercedes Aráoz, salió al frente de la denuncia realizada por Jorge Castro, referente a los gastos por semana de representación. La parlamentaria oficialista dijo cumplir con la Constitución y el reglamento del Congreso.

Mercedes Aráoz se basó en el artículo 93 de la Constitución para sustentar sus viajes a provincia como congresista. "El representante parlamentario cumple su función en nombre de todos los peruanos. Eso significa que yo puedo viajar al Cusco en representación de los ciudadanos del Cusco y realizar mi labor congresal de esa manera", dijo.

La congresista oficialista señaló que el reglamento del Parlamento tampoco le impide realizar los mencionados. "A mí no me impide, como congresista de Lima, viajar a las provincias. He ido a varios lugares sin cobrar, incluso he ido al exterior, donde se me acercan los ciudadanos peruanos a hacerme consultas".

Sobre la denuncia de Jorge Castro, Mercedes Aráoz dijo: "No puede echar barro como ventilador por su ignorancia, tiene que aprender a entender [...] "El señor con muy mala fe, lo vuelvo a decir, ataca a otros en vez de usar argumentos y los argumentos son estos: No hay peculado porque no hemos cometido ningún delito, ninguno de nosotros, si hay cobro doble es otra cosa pero si no estamos cobrando doble si hemos recibido el recurso por hacer nuestro trabajo de representación".

La denuncia de Jorge Castro se dio luego que un informe periodístico revelara que 6 congresistas (que lo incluye), realizaron doble cobro de viáticos durante su semana de representación. Al respecto, Castro señaló que dicha irregularidad ha sido cometida por cerca de 100 congresistas.