Daniel Salaverry niega haber agredido e insultado a Karina Beteta

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, negó haber agredido a la congresista de Fuerza Popular, Karina Beteta, quien lo denunció esta mañana a través de los medios.

Salaverry narró el hecho en el que, según Beteta, ocurrió la agresión. El legislador señala que todo sucedió luego que levantara el Pleno a las 11 p.m. y ella le reclamó de manera ofuscada y lo siguió hasta su oficina por no agendar en debate el tema de Agrobanco.

Según declaraciones del jefe del Parlamento, él solo le respondió que mientras él sea presidente del congreso se encarga de formar la agenda y cuando ella lo sea, se encargará de eso.

Salaverry desestimó la denuncia de Beteta y lo calificó como una estrategia para que no responda por la investigación que le abrió el Ministerio Público a causa del doble cobro por semana de representación cuando estaba en el extranjero.

"Lamento que se estén utilizando este tipo de falsas denuncias para tapar otros temas graves como cobros indebidos como los procesos de investigación en el Ministerio Público", declaró para Canal N.

El congresista recomendó a Beteta a no "buscar culpables o conspiraciones donde no las hay", sino que deben seguir el proceso de la investigación que se ha abierto en su contra.

Beteta denuncia

Horas después de las declaraciones de Salaverry, la congresista fujimorista llegó al Parlamento y relató el presunto hecho de agresión que sufrió por parte del presidente del Congreso.

Beteta contó que luego de reclamarle a Salaverry, él la insultó frente a varios colegas. El hecho ocurrió el año pasado.

"Lamento que no tenga la valentía de asumir que sí agredió a mi persona. (...) Callé esperando que en algún momento él se rectifique y me pida disculpas, pero lamentablemente no lo hizo", comentó Beteta.