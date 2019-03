Beteta lanza las lisuras que supuestamente le dijo Salaverry [VIDEO]

La congresista de Fuerza Popular, Karina Beteta, arremetió contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y lo acusó de haberla “violentado” con palabras soeces, tras una sesión del Pleno en el 2018.

Según Karina Beteta, la denuncia, por haber cobrado viáticos del Parlamento cuando se fue al extranjera, es una respuesta a las disculpas que ella iba a pedirle a Daniel Salaverry por las lisuras que le dijo.

La fujimorista contó la situación de maltrato del que supuestamente fue víctima, cuando solicitó a Daniel Salaverry debatir un tema en el Pleno del Congreso.

“En 2018, recordarán ese pleno que abruptamente levantó la sesión cuando habían dos temas para ver. No encontramos en la puerta que está frente a la presidenta. Yo, de manera cortés, le dije por qué has levantado la sesión [...] y él me dijo ‘cuando tú seas la presidenta decidirás qué poner en agenda, no me jodas y ándate a la mierda”, enfatizó la legisladora Karina Beteta.

Asimismo, pidió que Janet Sánchez, que lidera la Comisión de Ética, realice las pesquisas respectivas. “Espero que la presidenta de Ética abra una investigación de oficio. De lo contrario, me veré forzada a realizar esta denuncia”, aseveró Karina Beteta.

Por su parte, Daniel Salaverry negó haber agredido a la congresista de Fuerza Popular, Karina Beteta y contó que él solo le respondió que mientras él sea presidente del Congreso se encarga de formar la agenda y cuando ella lo sea, se encargará de eso.

Para el titular del Parlamento, la denuncia es una estrategia de Karina Beteta para que no responda por la investigación que le abrió el Ministerio Público, a causa del doble cobro por semana de representación cuando estaba en el extranjero.

"Lamento que se estén utilizando este tipo de falsas denuncias para tapar otros temas graves como cobros indebidos como los procesos de investigación en el Ministerio Público", manifestó.