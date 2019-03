Fujimorista Gonzales: “Si me dice ‘qué lindo eres’, si fuera inmaduro, me le tiro con todo”

El congresista Juan Carlos Gonzales, de Fuerza Popular, quien presentó un proyecto de ley para sancionar el acoso político con hasta 7 años de cárcel, aseguró que para ser delito este debe tener connotación sexual.

Juan Carlos Gonzales cuestionó que parlamentarias mujeres rechacen frases como: “guapa estás, qué bonita estás”, en entrevista con El Comercio. Además, tras decirle “guapa” a su asesora, recalcó que la frase está bien o mal, dependiendo cómo se diga.

“La otra vez estuvo en la mesa de mujeres parlamentarias y una de las cosas que dijeron fue: ‘No puedes decirle a una mujer qué guapa estás, qué bonita estás’. Y yo dije: ‘¿En qué momento se perdió eso?’ O sea, ¿yo no le puedo regalar a mi asesora una caja de chocolates?”, dijo el fujimorista.

“Nunca le he dicho qué guapa estás [a mi asesora], a pesar de que ella es guapa para mí. Es la primera vez que te lo digo, ¿no?. Es que depende cómo se lo dices”, expresó dirigiéndose a su asesora.

Según Juan Carlos Gonzales, a él le han dicho cosas en modo de broma, pero sostuvo que también ha sido víctima de acoso sexual.

“El cortejo es para mí cuando me dicen: “Oye Juan Carlos, qué lindo tu saco”, pero me están fastidiando. El acoso sexual es cómo sucede. A mí me ha ocurrido, siendo yo un señor”, indicó el congresista, quien luego explicó su caso

“Hay personas que se te acercan que han sido despedidas y quieren entrar a trabajar y te dicen y coquetean: ‘Congresista, mira, tengo mis papeles, quisiera trabajar en el congreso, mira me han despedido’”, enfatizó.

Tras ello, Juan Carlos Gonzales se refirió al caso de su colega, el congresista Yonhy Lescano, denunciado por presuntamente haber acosado sexualmente a una periodista, e indicó que una mujer “con una frase” puede “abrir la puerta” a cualquier respuesta.

“En el caso de este político [Lescano], si ella [la denunciante] hubiera dicho: ‘Sí mi amor, tú también estás lindo’, inmediatamente ya no es acoso. Una sola frase de ella, una sola, no más, y ¿sabes qué? Le abre la puerta. Si a mí me dice: ‘Oye Alfredo, qué lindo eres’. ¿Sabes lo que yo hago? Si fuera inmaduro, me le tiro con todo porque ella ya me abrió la puerta. Ahí ya la figura cambia”, aseveró.