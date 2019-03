Barata revelará todos los sobornos de Odebrecht en el Perú

Jorge Henrique Simões Barata sabe todo lo que sucedió en el Perú, en los tratos ilícitos de la constructora Odebrecht Ingeniería y Construcción. Él era el que tomaba las decisiones sobre los tratos ilícitos y le correspondía entrar en contacto con los ejecutivos de la Caja 2 de Odebrecht para la disposición de los fondos para los pagos ilícitos.

Jorge Barata ya ha declarado en dos oportunidades ante los fiscales peruanos. Al acogerse a la colaboración eficaz con los fiscales Hamilton Castro y Marcial Páucar sobre actos de corrupción y, luego, ante el fiscal José Domingo Pérez sobre los aportes a campañas políticas, los casos de lavados de activos.

Ahora hablará por primera vez con el pleno del Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato en el Perú. Ya nada debería quedar fuera de este interrogatorio que aclarará todos los casos y definirá la situación de muchos políticos y funcionarios públicos en el Perú.

Cuatro días

Barata declarará en la ciudad de Curitiba, capital del Estado de Paraná, en el sur de Brasil, del martes 12 al viernes 15 de marzo, en diligencias que comenzarán a las 9:00 de la mañana y concluirían a las 6:00 de la tarde.

Los interrogatorios serán el martes 12, miércoles 13 y jueves 14 y estarán a cargo de los fiscales José Domingo Pérez, Germán Juárez, Geovana Mori y Carlos Puma Quispe. El viernes 15 concluirán las diligencias con el interrogatorio a cargo del fiscal José Castellanos, sobre los contratos de Odebrecht con Transportes Don Reyna, de los hijos del exsecretario de Alan García Luis Nava Gibert.

Un día antes de que empiece a hablar Barata, el lunes 11 de marzo, el fiscal José Domingo Pérez Gómez interrogará al abogado José Américo Vieira Spinola, cabeza del gabinete Spinola Consultoría Jurídica, quien fungió de contratante y pagador en la conferencia que el expresidente Alan García Pérez ofreció a la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo en Brasil, el año 2012.

Spinola debió declarar el 18 de febrero último, pero no pudo llegar a Curitiba por un problema de salud, por lo que su declaración fue pospuesta para el 11 de marzo, en la antesala de la declaración de Barata. ¿Recibió Spinola otros encargos para pagar a funcionarios en el Perú? La respuesta se sabrá ese día.

Caso Alan García

La declaración de Spinola marcará el camino de los siguientes días, pues una de las principales interrogantes de estas diligencia buscará aclarar el vínculo de Odebrecht con el expresidente Alan García. En este punto Barata deberá explicar por qué la constructora pagó la conferencia con los industriales de Sao Paulo con fondos de la Caja 2 que manejaba la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

El procurador brasileño Orlando Martello ha explicado que esos fondos solo se utilizaban para pagos ilícitos. En la investigación del caso Lava Jato en Brasil, el Ministerio Público no ha encontrado un solo pago lícito realizado con fondos de la Caja 2. Todo el dinero que salía de allí era para sobornos o aportes de campaña no declarados.

Barata también deberá aclarar si realizaron otros pagos al expresidente aprista, por ejemplo, a través de otras conferencias simuladas, y cuál fue el motivo para realizar esos pagos oscuros, clandestinos.

Lo que diga Barata en la semana del 11 al 15 de marzo será decisivo para el futuro del dos veces presidente del Perú. Si Barata guarda silenció o da una explicación coherente de dicho pago, García casi se habría salvado de algún proceso en el Perú. Pero si Barata cuenta todo, su situación se complicará, pues se pueden abrir nuevas investigaciones. Los otros dos temas importantes de la cita en Curitiba será definir cuánto y a quiénes exactamente se pagaron sobornos en la construcción de la carreteras Interoceánica Norte y Sur en el Metro de Lima.

En el caso de la Interoceánica, en su primer declaración Barata dijo que le pagaron US$ 20 millones al expresidente Alejandro Toledo. Sin embargo, el 19 de febrero, Sergio Nogueira Panicalli, el ex secretario de la junta general del consorcio Conirsa, señaló qué en total, en ese proyecto, se pagaron US$ 45 millones en sobornos. ¿A quién o quiénes y en qué gobierno se pagó esa diferencia?

En Curitiba habrá muchas sorpresas. Barata sabe y está dispuesto a declarar.

¿Cuánto se pagó en sobornos?

- La Interoceánica no es el único caso de diferencias en pagos de soborno. En el caso del Metro de Lima, al acogerse a la declaración eficaz, Barata explicó que se pagaron US$ 10 millones al exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba y otros. Pero el 4 de noviembre, Antonio Carlos Nostre, encargado del proyecto, dijo que los sobornos totalizaron US$ 14.386.000. ¿Qué otros funcionarios recibieron sobornos por la construcción de la emblemática obra de García?

- Entre otros temas que Barata debe aclarar están los aportes a candidatos al Congreso y a presidencias regionales. Raymundo Trindade Serra ya ha dado algunos detalles, como los aportes a Jorge Acurio Tito en el Cusco, vía Martín Belaunde, y a los congresistas Hildebrando Tapia y Juan Carlos Eguren.