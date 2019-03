Edmundo Del Águila: “El viaje del presidente (a España) fue un error político” [VIDEO]

El congresista Edmundo del Águila considera que el viaje del presidente Martín Vizcarra a España constituye un error político para el gobierno, más aún que lo haya acompañado el ministro de Transportes. Sin embargo, afirma que la postura de la bancada de Acción Popular dista mucho de una voceada solicitud de vacancia.

- Se ha hecho pública una nueva denuncia de acoso sexual en el Congreso contra una periodista. Esto es preocupante porque parece formarse una lista de legisladores denunciados por lo mismo...

Claro que preocupa, y al que está dentro (del Parlamento) le preocupa el doble, porque por la mala conducta o la conducta delictiva de un congresista, lamentablemente, toda la imagen de la institución se ve dañada. Lo que pediría es lo que solicita el presidente del Congreso (Daniel Salaverry), es decir, dar los nombres, dar celeridad a poder desenmascarar a la persona involucrada para poder proceder.

- ¿Usted tiene alguna idea de quién es?

No, no tengo la menor idea.

- ¿Cómo va el caso de Moisés Mamani, quien está acusado e investigado por tocamientos indebidos?

El 7 de marzo se retoma el Pleno. Los casos son bastante sensibles, dañan la imagen del Congreso. Se han tomado medidas, de repente no con la celeridad que se debía, y eso un poco obedece a quienes tienen la conducción hoy en día del Congreso, al menos en el tema de comisiones o las instancias pertinentes. Queremos que todo eso cambie y es una buena oportunidad, a raíz de todo lo sucedido, para poder actuar de la mejor manera.

- Hablando del manejo del Congreso -y cambiando de tema-, hay quienes vuelven a hablar de vacar al presidente debido a su viaje a España. ¿Considera pertinente esta discusión?

Como ciudadano normal, y sin ningún sesgo político, analizo la conducta del presidente (Vizcarra) y genera un poco de dudas. Cuando se fue a Brasil, recibió una noticia política y regresó de forma inmediata. Entonces, como ciudadano digo: si ese es el actuar de presidente, ¿por qué no lo replica en una coyuntura como la de ahora?

- ¿Considera que Vizcarra no debió viajar en este contexto de huaicos o que debió regresar antes?

No. No es que haya dicho que no debe viajar, pero llama la atención otra cosa, ¿con quién viaja? Con el ministro de Transportes. ¿No debería él estar acá? ¿Llevarse al ministro que guarda más relación con los efectos del fenómeno El Niño? Es decir, lo primero que se dañan son todas las vías de comunicación...

- ¿Lo considera una torpeza política, entonces?

Torpeza no, porque el presidente no es torpe. Creo que es un error político, ha sido mal asesorado el presidente. Es un momento sensible, ojo que se está jugando los efectos y los daños que tiene un fenómeno tan agudo, tan extremo como es El Niño, y el presidente, por un acto simbólico, debería estar encabezando la defensa de todo lo que se ha afectado acá en el país. Lamentablemente no lo ha hecho.

- ¿No considera que es parte del juego político de algunos congresistas sumarse a estas críticas? El presidente Vizcarra fue con una agenda de trabajo a España que incluye temas pertinentes...

Algunos seguramente deben tener intereses propios. Yo respondo como miembro de la bancada de Acción Popular y como vocero. Nosotros siempre hemos tenido una política pro, es decir, una política que apoya las cosas buenas, y cuando hay que denunciar se denuncian aquellos actos irregulares y durante estos dos años y medio que llevamos en el Congreso esa siempre ha sido la línea. Uno puede discrepar con un viaje, con los acompañantes, pero de ahí a pedir una solicitud de vacancia, creo que difiere mucho.