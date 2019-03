“El operador Carlos García solo se reunía con el exministro Paredes”

El exministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Paredes Rodríguez minimizó las declaraciones de los colaboradores eficaces que lo han vinculado con el Club de la Construcción. La República tuvo acceso a los testimonios de los testigos y encontró que ellos aportaron abundante información que implica al exfuncionario del gobierno de Ollanta Humala.

"El exasesor Carlos García Alcázar, que actuaba como operador del Club de la Construcción, siempre se ufanaba de que el ministro Carlos Paredes Rodríguez solo recibía a sus amigos, porque cuando pedía una cita con él, se la agendaba rápidamente. Y si bien era un asesor del despacho del viceministro del MTC, nunca reportaba nada al viceministro, solo al ministro Carlos Paredes. Sí, (el operador) García solo se reunía con el ministro", dijo uno de los colaboradores ante el fiscal anticorrupción Germán Juárez Atoche.

Los testigos afirmaron que el ministro Paredes fue quien entregó el currículo vitae de Carlos García Alcázar al secretario general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para que lo contraten.

"García Alcázar se quejaba a veces que desde Arequipa lo presionaban para que los contratistas hicieran los pagos (sobornos). Luego, cuando salió Carlos Paredes (del gabinete), supimos que no le dio explicaciones a García Alcázar, tan solo le dijo que espere 15 días y que luego renuncie", apuntó.

Otro colaborador aseguró: "El único contacto que tenía Carlos García en el MTC era Carlos Paredes. Es decir, García, a pesar de ser asesor del viceministro, nunca trabajó con él. Es más, nos atrevemos a decir que no tenía una buena relación al igual con el secretario general del MTC".

Añadió: "García Alcázar siempre apoyaba al Club, gozaba de prerrogativas que se le daba a la máxima autoridad que recaía en manos de Carlos Paredes, el ministro. Es entendible que García solo despachaba con el ministro Paredes", explicó al fiscal Juárez Atoche.

Por esa razón la Fiscalía de la Nación abrió investigación al exministro de Transportes por haber, presuntamente, recibido sobornos de 17 millones de dólares del Club de la Construcción a través de su hermano José Paredes Rodríguez .

Hombre de confianza

La República encontró en las declaraciones de los colaboradores eficaces muchos detalles y precisiones sobre cómo coordinaban Carlos García y el exministro Paredes, presuntamente para favorecer a los miembros del Club de la Construcción. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía de Delitos de Corrupción de Funcionarios, durante la gestión del extitular del MTC, varias de las constructoras recibieron millonarios proyectos de infraestructura, rehabilitación y mantenimiento de carreteras.

Los colaboradores detallaron al fiscal Juárez Atoche cómo las empresas del Club de la Construcción tenían un mecanismo para pagar los sobornos a los funcionarios del MTC.

"Tratándose de Carlos Paredes Rodríguez, se beneficiaron con 25 millones de dólares. Tengo conocimiento de que Carlos García le comentó a Marcos Garnica que durante el tiempo que trabajó en el MTC le entregó dicha suma de dinero a José Paredes Rodríguez, hermano del ministro", indicó un testigo.

El pago, según los colaboradores, equivalía al 3% del monto directo (descontando IGV y gastos generales), de lo cual el 2,35% debería ser entregado a García Alcázar, 0,15% a Rodolfo Prialé y el 0,5% a los miembros del comité.

De acuerdo con los colaboradores, el soborno se realizaba a cambio de que el ministro Paredes no cambie la calificación previa, no permita que las licitaciones convocadas por Provías Nacional fueran ganadas por empresas que no integran el Club, y para asegurar que sus constructoras obtengan dichas licitaciones, según el orden de prelación o acuerdo arribado.

En declaraciones a este diario, el exministro negó las acusaciones de los colaboradores.

"Descarto totalmente haber recibido sobornos. Estoy exigiendo que se precise cuál es el hecho material que he realizado como ministro y que haya favorecido a las empresas de ese Club de la Construcción", manifestó. ❖

Lava Jato

Medida. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó el impedimento de salida para Samir Atala Nemi, hijo de Miguel Atala, presidente de Petroperú en el gobierno aprista.

Soborno. Recibió más de un millón de dólares de la Banca Privada de Andorra que manejaba con su padre.

Las cifras

US$ 25millones en sobornos habría recibido Carlos Paredes del Club de la Construcción.

60

días es el plazo de investigación preliminar.