Delatan a cinco exfuncionarios del MTC que cobraban coimas millonarias

Por versión de exintegrantes del 'Club de la Construcción' se conoció qué empresas y qué directivos formaban parte de la organización criminal, y quiénes eran los operadores que estaban contactados con los altos funcionarios públicos que asignaban las obras públicas. Pero faltaba identificar a estos servidores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de Provías Nacional que repartían los proyectos a las constructoras que pagaban a cambio cuantiosos sobornos. Finalmente, los colaboradores eficaces dieron sus nombres.

En el despacho del fiscal de Corrupción de Funcionarios, Germán Juárez Atoche, ya tenían algunos nombres. Los testigos corroboraron las identidades de los implicados en el caso. Por eso, las preguntas fueron directas.

“¿Tiene conocimiento de quién es Luis Held Ponce y si esta persona sabía de las actividades del ‘Club de la Construcción’?”, interrogaron en la fiscalía a los colaboradores eficaces, quienes fueron parte de la organización, de acuerdo con fuentes del caso consultadas por La República.

De los testimonios se desprende que cuando terminó Carlos García Alcázar sus funciones al servicio del 'Club de la Construcción', lo sustituyó Luis Held Ponce.

“Sí, Luis Held Ponce ostentó el cargo de asesor del director de Provías Nacional del MTC. Ingresó cuando Alejandro Toledo era presidente. Held fungió de agente interno y externo en procura de los intereses del ‘Club de la Construcción’. Reemplazó a Carlos García Alcázar en el sentido de operativizar las decisiones del club en el interior del MTC. Y puedo decir que reemplazó a Prialé de la Peña en el sentido de relacionarse directamente con los integrantes del club y recibir las decisiones o acuerdos del club. Por eso digo que Held fue un agente interno y externo del club”, contestaron.

Hasta 2016, Luis Held Ponce se encargó de la Unidad Gerencial de Administración de Provías Nacional, y era quien designaba a los miembros de los comités de licitación, por lo que su papel era determinante en la adjudicación de las obras públicas.

A pedir de boca

“Held trabajó junto con el viceministro del MTC, Carmelo Zaira Rojas, quien conocía de las actividades del ‘Club de la Construcción’ y en todo momento lo respaldó. Esto permitió que Held se ganara la confianza de los empresarios del club”, precisaron los colaboradores eficaces: “Carmelo Zaira nombró a Held como gerente de la Unidad Gerencial de la Administración de Provías Nacional. Por eso tenía injerencia en la designación y nombramiento de los miembros del Comité de Contrataciones, lo que era muy importante si de operativizar los acuerdos del ‘Club de la Construcción’ se trataba. Incluso, Held formó el ‘Club de Puentes’ durante el gobierno de Ollanta Humala”.

Los testigos estaban dispuestos a contarlo todo. Y, efectivamente, soltaron lo que sabían. Incluso el pago de gratificaciones ilícitas a los exfuncionarios del MTC y de Provías Nacional que sirvieron a los intereses del 'Club de la Construcción'.

“¿Qué recibieron Luis Held Ponce y Carmelo Zaira Rojas a cambio de las acciones que desplegaron en procura de los intereses del club?”, pidieron las autoridades a los colaboradores que entregaran más detalles.

“Los miembros del club entregaron sumas de dinero que, según las exigencias de Luis Held Ponce, variaban. Dichas sumas de dinero se repartían entre ambos. Es decir, entre Held y Zaira. Esto se hizo desde la salida de Carlos García Alcázar, en setiembre de 2014, hasta que terminó el gobierno de Ollanta Humala, en julio de 2016”, respondieron.

“¿Cómo Held llegó a contactar con los integrantes del ‘Club de la Construcción’?”, insistieron las autoridades.

A sus órdenes

“Una vez que Carlos García fue cesado en su cargo de asesor del MTC, Luis Held Ponce contactó con (el operador Rodolfo) Prialé de la Peña personalmente, reuniéndose varias veces en el Centro Comercial El Polo, en el restaurante La Baguette, en Surco, donde le manifestó que quería conocer a los principales integrantes del ‘Club de la Construcción’ para seguir ‘trabajando’. Y le enseñó a Prialé la resolución que lo designaba como Gerente de la Unidad Gerencial de Provías Nacional, diciéndole que él estaba en condiciones de operativizar los acuerdos del club”, relataron.

“Entonces Prialé propició una reunión en el restaurante Don Mamino, de Caminos del Inca, en Surco, entre agosto y setiembre de 2014. No obstante, Held no acudió, enterándose Prialé después que este por su lado ya había hecho contacto con los empresarios del club y se comprometió a operativizar sus acuerdos con pleno conocimiento de Zaira Rojas, materialización de acuerdos que, por ejemplo, se tradujeron en la adjudicación de la buena pro de la obra Quilca Matarani-Ilo, que fue ‘ganada’ por el consorcio conformado por Odebrecht y Obrainsa”, explicaron.

En efecto, Provías propuso como monto de referencia para dicha obra 450,8 millones de soles, pero al final se la otorgó al consorcio de Odebrecht y Obrainsa por 486,4 millones, 8% más. Un adicional de 35,5 millones de soles. La licitación fue una simulación.

Sin embargo, faltaba identificar a los funcionarios que cumplían con las indicaciones de sus superiores para favorecer a la mafia del club. A la fiscalía no se le pasó por alto estas piezas del rompecabezas de la organización que estaba incrustada en Provías Nacional.

No podía faltar la pregunta:

“¿Qué otros funcionarios o servidores ejecutaban las decisiones del club en el MTC?”, indicaron.

“Una pieza importante fue el gerente de Obras, Marco Garnica Arenas, quien tenía dos operadores, que por cierto fueron integrantes de varios Comités de Licitación entre el 2011 y 2014. Se trata de Renzo Fernández Prada y Selvi Ruberto Vargas”, contestaron.

Investigaciones de La República, publicadas el 21 de enero y el 6 de febrero de 2018, adelantaron que dichos funcionarios eran los que más frecuentemente otorgaban las millonarias obras públicas a los miembros del 'Club de la Construcción'. Casi siempre coincidían en los Comités de Licitación, por lo general nombrados por Marco Garnica.

Los colaboradores eficaces confirmaron la información.

“(Renzo) Fernández Prada y (Selvi) Ruberto Vargas eran los funcionarios favoritos del gerente de Administración de turno de Provías Nacional. Desde 2009 a 2013, de las 33 licitaciones públicas con precalificación que se realizaron teniendo como área usuaria a la Unidad Gerencial de Obras de Provías Nacional, ellos participaron en 24 procesos adjudicando obras al ‘Club de la Construcción’ por un monto de 6 mil 640 millones de soles. Y desde 2009 a 2013, de los 37 concursos públicos que se promovieron para servicio de conservación (de carreteras) por niveles de servicio, conocido como Proyecto Perú, participaron en 28 procesos por un monto de 4 mil 190 millones de soles”, confesaron los colaboradores eficaces.

Las cifras se acercan mucho a los montos que La República cuantificó de los proyectos que la mafia de las constructoras se levantó con el concurso de los funcionarios sobornados del MTC.

“Me reuní con Rodolfo Prialé como amigos”

- El exasesor de Provías Nacional negó las acusaciones de los colaboradores eficaces que lo señalaron como uno de los operadores que reemplazó a Carlos García Alcázar para viabilizar las obras públicas a favor del 'Club de la Construcción' a cambio de fuertes sumas de dinero.

- "Solo fui un asesor de Provías Nacional que no tenía ingerencia en nada. Mucho menos realicé coordinaciones con el exviceministro Carmelo Zaira Rojas. ¿De qué dinero hablan si nunca me he reunido con esas empresas del 'Club de la Construcción'? A ellos no los conozco", dijo Luis Held a La República.

- Explicó que se reunió varias veces con Rodolfo Prialé de la Peña, pero como amigos, y que nunca habló del 'Club de la Construcción'.

- "Me someto a cualquier investigación de la Fiscalía", enfatizó Held.

Las cifras

- 6.640 millones de soles ganó el 'Club de la Construcción' en 24 procesos de obras públicas entre el 2009 y 2013.

- 4.190 millones de soles ganó el 'Club de la Construcción' como Proyecto Perú en 28 procesos para servicio y conservación de carreteras.